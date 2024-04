Niedzielny mecz Realu Madryt z Barceloną to wydarzenie piłkarskiego weekendu w Europie. Oba zespoły podejdą do tej konfrontacji w zupełnie innych nastrojach. "Królewscy" są opromienieni wyeliminowaniem Manchesteru City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, natomiast "Duma Katalonii" na tym samym etapie musiała pogodzić się z porażką z PSG. Podczas El Clasico nikt jednak nie będzie już o tym myślał. Kiedy mecz Real - Barcelona? O której godzinie? Kiedy El Clasico? Sprawdź poniżej.

Real i Barcelona, w której po pauzie za żółte kartki wraca do gry w lidze Lewandowski, przystąpią do El Clasico w ramach 32. kolejki hiszpańskiej La Liga w całkowicie odmiennych nastrojach.

"Królewscy" awansowali w środę do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując w rzutach karnych broniący trofeum Manchester City. Natomiast Barcelona odpadła we wtorek w ćwierćfinale, przegrywając w roli gospodarza z Paris Saint-Germain aż 1:4.

Dla "Dumy Katalonii" hiszpańska ekstraklasa to ostatnie rozgrywki, w której występuje w tym sezonie. Puchar Hiszpanii zdobył niedawno Athletic Bilbao, po finałowym zwycięstwie nad Mallorcą w rzutach karnych.

Sytuacja w tabeli Barcelony, aktualnego jeszcze mistrza kraju, jest jednak trudna. Zajmuje drugie miejsce (70) ze stratą ośmiu punktów do Realu. Remis lub porażka z "Królewskimi" w niedzielę na Santiago Bernabeu będzie oznaczać praktycznie rozstrzygnięcie losów rywalizacji o tytuł.

"El Clasico to ostatnia szansa dla przygnębionej Barcy na uratowanie sezonu" - napisała agencja Reuters, dodając, że "po nagłym zakończeniu zwycięskiej serii tego zespołu nastrój przed meczem z Realem nie mógł być gorszy".

Tymczasem w ekipie "Królewskich", czemu trudno się dziwić, zapanowała euforia. Jak podkreślają światowe media, zespół "będzie mentalnie gotowy na kolejną bitwę, mimo wyczerpujących 120 minut w rewanżu z Manchesterem City".

- Wszyscy myśleli, że już nie żyjemy, ale nigdy nie uważajcie Realu za martwy zespół. Ponieważ Real nigdy nie umiera – powiedział dziennikarzom trener Carlo Ancelotti.

- Nie mamy problemów fizycznych i jest czas do niedzieli na regenerację. Będziemy spać spokojnie, aby odpocząć i przetrawić to, czego dokonaliśmy w Manchesterze. To było coś niezwykłego - dodał.

Jego zespół wygrał z Barceloną już dwa oficjalne mecze w tym sezonie. W październiku 2023 roku w lidze zwyciężył na wyjeździe 2:1 po dwóch golach Jude'a Bellinghama, a w styczniu w spotkaniu o Superpuchar w Rijadzie - aż 4:1, głównie dzięki trzem trafieniom Viniciusa Juniora (jedyną bramkę dla Barcelony zdobył wówczas Lewandowski).

Kiedy mecz Real - FC Barcelona? O której godzinie? Kiedy El Clasico?

Spotkanie Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 21:00.

KN, PAP