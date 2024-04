Jastrzębski Węgiel odniósł się do skandalu. Mocne oświadczenie. "Stanowczo potępiamy"

W trakcie pierwszego meczu półfinałowego PlusLigi pomiędzy Assecco Resovią Rzeszów a Jastrzębskim Węglem doszło do skandalu. Jeden z kibiców kierował obraźliwe i ksenofobiczne komentarze w kierunku Jurija Gladyra. Klub zawodnika wydał oświadczenie.

Pierwsze spotkanie półfinałowe było nie lada widowiskiem. Po pięciosetowym thrillerze zwycięskim zespołem okazali się goście z Jastrzębia-Zdroju. Niestety to nie niezwykłe wyczyny obu drużyn będą z tego meczu najbardziej zapamiętane, a przykry incydent z końcówki czwartego seta.

Podczas przerwy technicznej doszło do zamieszania wywołanego zachowaniem jednego z kibiców siedzących w pierwszym rzędzie. Kierował on ksenofobiczne komentarze pod adresem Jurija Gladyra, środkowego Jastrzębskiego Węgla. Po zdecydowanej reakcji gości został on usunięty ze swojego miejsca.

Po spotkaniu odniósł się do tej sprawy klubowy kolega Gladyra, Norbert Huber. W poście na swoim Instagramie potępił zachowanie „kibica” i stwierdził że takie wypowiedzi „powinny być tępione w zarodku”

Następnie opublikowana została reakcja gospodarzy w tej sprawie. W oświadczeniu Assecco Resovii mogliśmy przeczytać między innymi, że „dla każdego, kto nie rozumie lub nie podziela tych zasad, drzwi naszej hali będą zamknięte". Ponadto władze klubu poinformowały że przekazały sprawę organom ścigania.

Następnego dnia na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych Jastrzębskiego Węgla opublikowane zostało oficjalne stanowisko klubu. Czytamy tam:

"Podobnie jak organizator meczu Asseco Resovia Rzeszów, stanowczo potępiamy wszelkie przejawy agresji słownej, mowy nienawiści i nie godzimy się na ewidentne zakłócenie tak wspaniałych wydarzeń sportowych, jakimi są mecze siatkówki rozgrywane w Polsce. Tego typu zachowania są przez nas nieakceptowalne i apelujemy o ich zaprzestanie, gdyż burzą one pozytywny wizerunek rozgrywek siatkarskich stawianych za wzór w kraju oraz za granicą".

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport