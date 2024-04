Save the date! Klasyk ligi hiszpańskiej w niedzielę w Polsat Box Go

El Clasico to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych spotkań ligowych rozgrywanych na świecie. W każdym sezonie budzi ono duże emocje, a w tym roku może być wyjątkowo ciekawe, bo odbędzie się na kilka kolejek przed końcem sezonu. „Królewscy”, z przewagą aż ośmiu punktów, są liderem ligi hiszpańskiej i jeśli wygrają, to będą praktycznie pewni sięgnięcia po mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei zwycięstwo „Dumy Katalonii” sprawi, że walka o tytuł stanie się w ostatnich sześciu kolejkach bardziej wyrównana. Jedną z atrakcji tego meczu będzie pojedynek najlepszych strzelców obu drużyn, czyli występującego w barwach gości z Katalonii Roberta Lewandowskiego z asem gospodarzy Jude’em Bellinghamem. Poprzednia, jesienna ligowa konfrontacja tych klubów zakończyła się zwycięstwem Realu 2:1.

ZOBACZ TAKŻE: W niedzielę El Clasico! Jaki jest bilans Roberta Lewandowskiego w meczach z Realem Madryt?



Niedzielne stracie to będzie już 188 ligowe El Clasico, a wszystkich oficjalnych meczów między Realem Madryt i Barceloną było do tej pory aż 256. W obu zestawieniach więcej zwycięstw o cztery mają na swoim koncie Królewscy, którzy wygrali 78 ligowych i 104 ogółem takich starć. Jak będzie tym razem? Kto okaże się bohaterem widowiska? Czy Real Madryt potwierdzi mistrzowskie aspiracje? A może to Barcelona sięgnie po komplet punktów?



To wyjątkowe starcie zostanie poprzedzone specjalnym studiem, które rozpocznie się o godz. 19:00 w Eleven Sports 1. Nie zabraknie w nim opinii ekspertów, a także wywiadów z obecnymi i byłymi gwiazdami Realu Madryt oraz FC Barcelony. Atmosferę panującą w Madrycie przybliżą widzom obecni na miejscu Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk, Daniel Sobis i Marcin Gazda. W Warszawie swoimi opiniami podzielą się Mikołaj Kruk, Krzysztof Rot oraz Łukasz Wiśniowski. Spotkanie rozpocznie się o 21:00, a na żywo ze stadionu skomentują je Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.



Transmisja dostępna będzie w Polsat Box Go w pakiecie Sport na kanale Eleven Sports 1, a w jakości 4K – Eleven Sports 1 4K (dostępnym na wybranych platformach).

