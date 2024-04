Trener reprezentacji siatkarzy podał nazwiska! To oni zadebiutują w Lidze Narodów

W lipcu 2023 roku reprezentacja Turcji siatkarzy wygrała Challenger Cup i awansowała do Ligi Narodów. W tym sezonie zadebiutuje w tych prestiżowych rozgrywkach. Wiemy już, którzy siatkarze znaleźli się w składzie tureckiej kadry na VNL 2024.

Turniej FIVB Volleyball Men's Challenger Cup 2023 został rozegrany w dniach 28–30 lipca w stolicy Kataru – Dausze. W imprezie wystąpiło osiem reprezentacji, a w finale Turcja pokonała Katar 3:2. Turcy po raz pierwszy w historii wywalczyli awans do Ligi Narodów. Do sukcesu poprowadził ich trener Alberto Giuliani, który jednak w grudniu rozstał się z posadą. Zastąpił go Cedric Enard, który ogłosił właśnie skład na VNL 2024. Znalazło się w nim szesnastu zawodników.

Turcy zainaugurują przygotowania zgrupowaniem w Ankarze, które rozpocznie się 28 kwietnia. Później mają w planach towarzyski turniej we Włoszech w dniach 10–14 maja.

Rywalizację w Lidze Narodów rozpoczną u siebie w Antalyi. Zagrają z Kanadą (21 maja), Holandią (23 maja), Francją (25 maja) oraz z USA (26 maja). Na początku czerwca pojadą do Fukuoki w Japonii, na drugi turniej, w którym zmierzą się ze Słowenią (5 czerwca), Polską (6 czerwca), Iranem (8 czerwca) i Niemcami (9 czerwca). Kolejny turniej rozegrają w Słowenii. W Lublanie będą rywalizowali z Bułgarią (18 czerwca), Argentyną (20 czerwca), Serbią (21 czerwca) oraz z Włochami (23 czerwca).

Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Łodzi w dniach 27–30 czerwca. Wystąpi w nim osiem czołowych drużyn fazy interkontynentalnej.

W zbliżającym się sezonie reprezentacyjnym Turcy mają jeszcze w planach grę w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2026. W końcu sierpnia zmierzą się z Danią na wyjeździe oraz z Węgrami w Ankarze.

Skład reprezentacji Turcji siatkarzy na Ligę Narodów 2024:

rozgrywający: Arda Bostan, Arslan Eksi, Murat Yenipazar

przyjmujący: Efe Bayram, Yigit Gulmezoglu, Mirza Lagumdzija, Efe Mandiraci, Burutay Subasi

atakujący: Kaan Gurbuz, Adis Lagumdzija

środkowi: Bedirhan Bulbul, Faik Samet Gunes, Mert Matic, Vahit Emre Savas

libero: Berkay Bayraktar, Volkan Done.