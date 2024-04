ATP w Barcelonie: Stefanos Tsitsipas - Dusan Lajović. Relacja live i wynik na żywo

Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Grek, który w rankingu ATP plasuje się na wysokiej siódmej lokacie, podczas gdy Serb znajduje się na 59. miejscu. Trzeba jednak zaznaczyć, że skoro Lajović dotarł aż do półfinału, to znaczy, że prezentuje wysoką formę, co nie przekreśla jego szans na grę w finale.

Lajović tylko w pierwszej rundzie mierzył się z rywalem niżej notowanym od niego. W trzech kolejnych pojedynkach zwyciężał teoretycznych faworytów. Czy jego kolejną "ofiarą" będzie Tsitsipas? Grek analogicznie do swojego najbliższego adwersarza, mierzył się tylko z niżej usytuowanymi w rankingu tenisistami. Podobnie będzie i tym razem.

Obaj mieli okazję rywalizować ze sobą już wielokrotnie - ostatni raz w lipcu zeszłego roku podczas zmagań w Wielkiej Brytanii. Wówczas wygrał Lajović. Lepszy bilans ma jednak Tsitsipas, który triumfował trzykrotnie przy dwóch porażkach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Tsitsipas - Lajović od godz. 16:00 na Polsatsport.pl.

