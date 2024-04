Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen zmierzą się ze sobą w spotkaniu 30. kolejki Bundesligi. Świeżo upieczeni mistrzowie Niemiec stoją przed szansą na przedłużenie serii meczów bez porażki do 45. Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen na Polsatsport.pl.

W miniony weekend "Aptekarze" pokonali u siebie Werder Brema 5:0 i zapewnili sobie pierwsze w historii klubu mistrzostwo Niemiec. Tym samym przerwali wieloletnią hegemonię Bayernu Monachium w Bundeslidze. Drużyna Xabiego Alonso radzi sobie w tym sezonie wyśmienicie na wszystkich frontach. Wystarczy wspomnieć, że piłkarze z Leverkusen mogą obecnie pochwalić się imponującą passą 44 spotkań bez przegranej. Rekord Europy należy do Benfiki, która w latach 1963-1965 była niepokonana w 48 meczach.

ZOBACZ TAKŻE: Popis Bayernu Monachium

Fenomenalną serię Bayeru mógł w czwartek przerwać West Ham United. Londyńczycy prowadzili z "Aptekarzami" 1:0 przez niemal cały mecz. Mistrzowie Niemiec doprowadzili jednak do wyrównania w 89. minucie gry i spotkanie zakończło się remisem. W półfinale Ligi Europy Bayer zmierzy się z Romą.

Natomiast Borussia przystąpi do niedzielnej rywalizacji niesiona zwycięstwem ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Ekipa z Dortmundu pokonała w dwumeczu Atletico Madryt 5:4 i zameldowała się w półfinale rozgrywek. O awans do finału LM BVB zagra z Paris Saint-Germain. W Bundeslidze Borussia jest aktualnie piąta. Do miejsca premiowanego grą w Champions League traci obecnie trzy punkty.

Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.