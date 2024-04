"Królewscy" przystąpią do niedzielnej rywalizacji w bardzo dobrych nastrojach. Kilka dni temu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pokonali w dwumeczu Manchester City. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych, w której więcej zimnej krwi zachowali podopieczni Carlo Ancelottiego. O awans do finału najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek zagrają z Bayernem Monachium.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy jest El Clasico? O której godzinie?

W lidze Real nie przegrał od bardzo dawna. Ekipa z Madrytu prowadzi w tabeli i ma osiem punktów przewagi nad drugą Barceloną. Ewentualna wygrana nad "Dumą Katalonii" znacząco przybliży "Królewskich" do wywalczenia mistrzostwa. Do końca sezonu zostało siedem kolejek.

Natomiast gracze "Blaugrany" podejdą do El Clasico w zupełnie innych nastrojach. Podopieczni Xaviego Hernandeza przegrali dwumecz z Paris Saint-Germain. W pierwszym spotkaniu górą była "Duma Katalonii" (wynik 3:2), ale w rewanżu znacznie lepiej zaprezentowali się paryżanie, którzy wygrali 4:1 i cały dwumecz 6:4.

Robertowi Lewandowskiemu i spółce pozostały zmagania ligowe. Potencjalna porażka z Realem mogłaby jednak sprawić, że perspektywa obronienia mistrzostwa Hiszpanii stałaby się bardzo odległa. Dlatego właśnie niedzielne El Clasico będzie niezwykle ważne dla "Dumy Katalonii.

Która z ekip wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Którzy piłkarze okażą się bohaterami tej rywalizacji? Jak spisze się Robert Lewandowski?

El Clasico: Real Madryt - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

Polsat Sport