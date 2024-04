Real Madryt miał osiem punktów przewagi nad drugą Barceloną. Dla "Blaugrany" był to więc niemalże ostatni moment, by włączyć się do walki o mistrzostwo Hiszpanii.



Oba zespoły przystąpiły do tego meczu po niesamowitych meczach w Lidze Mistrzów. Real Madryt awansował do półfinału po wygranej serii rzutów karnych z Manchesterem City, podczas gdy FC Barcelona roztrwoniła przewagę z pierwszego spotkania z PSG, przegrywając w rewanżu aż 1:4.

El Clasico: Real Madryt - FC Barcelona. Skrót meczu (WIDEO)

Skrót El Clasico Real Madryt - FC Barcelona pojawi się zaraz po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport