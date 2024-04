Prezes finalisty ligi włoskiej potwierdza - słynny siatkarz będzie grał w jej klubie

Wszystko wskazuje na to, że Osmany Juantorena w sezonie 2024/2025 będzie zawodnikiem Mint Vero Volley Monza. - Możliwość pracy z nim będzie dla wszystkich okazją do rozwoju - powiedziała o słynnym siatkarzu prezes Vero Volley Alessandra Marzari, w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

O możliwych przenosinach niezwykle doświadczonego i utytułowanego siatkarza z Valsa Group Modena do Monzy włoskie media informowały już w marcu. Teraz, na łamach słynnego sportowego dziennika, Marzari niejako potwierdziła, że transfer byłego reprezentanta Italii dojdzie do skutku.

- Jestem zaintrygowana jego wielkim bagażem doświadczeń. Możliwość pracy z nim będzie dla wszystkich okazją do rozwoju. Wywalczyliśmy prawo gry w Lidze Mistrzów, natomiast wciąż musimy poprawić pewne rzeczy - podkreśliła w rozmowie z dziennikarzem "LGDS" Davide Romanim.

Obecny sezon jest dla Monzy najlepszym w historii klubu. Prowadzona przez trenera Massimo Eccheliego drużyna dotarła do finału Pucharu Challenge, w którym uległa w dwumeczu Projektowi Warszawa. W Serie A Vero Volley sprawiło dużą niespodziankę, eliminując w półfinale obrońcę tytułu Itas Trentino po pięciomeczowej serii, i obecnie walczy o złoto z Sir Susa Vim Perugia. Pierwsze spotkanie finałów wygrał zespół Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona.

Z informacji pojawiających się we włoskich mediach wynika, że po sezonie w Monzy dojdzie do dużych zmian w składzie. Odejść mają bohaterowie obecnych rozgrywek - Kanadyjczycy Stephen Maar (do Piacenzy) i Eric Loeppky (do Cucine Lube Civitanova) oraz Japończyk Ran Takahashi (do Suntory Sunbirds). Ich miejsce na przyjęciu, poza Juantoreną, zajmą najprawdopodobniej trzej młodzi gracze - Niemiec Erik Rohrs z SVG Luneburg, Fin Luka Marttila z Montpellier, a także zaledwie 19-letni Koreańczyk Lee Woo-Jin.

Juantorena może być doskonałym mentorem dla tych utalentowanych, ale niedoświadczonych zawodników. 38-letni były reprezentant Kuby i Włoch to jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy spośród tych, którzy wciąż kontynuują karierę. Na arenie klubowej największe sukcesy święcił jako gracz Itasu Trentino (grał w nim w latach 2009-2013) i Cucine Lube Civitanova (2015-2022). Między 2010 i 2022 rokiem mistrzostwo i Puchar Włoch zdobywał po sześć razy. Siatkarską Ligę Mistrzów wygrał trzykrotnie (2010, 2011, 2019), a Klubowe Mistrzostwa Świata - pięć razy (2009, 2010, 2011, 2012, 2019). W kolekcji trofeów ma również dwa mistrzostwa Turcji, wywalczone z Halkbankiem Ankara (2014) i Ziraatem Ankara (2023).

Największym osiągnięciem Juantoreny na scenie reprezentacyjnej jest srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, wywalczony z włoską drużyną narodową w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport