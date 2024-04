Czas na drugi mecz o Scudetto! Mint Vero Volley Monza podejmie Sir Susa Vim Perugia podczas kolejnego starcia w wielkim finale SuperLegi. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? Kto wygra? Transmisja w Polsacie Sport Fight i na Polsat Boz Go.

Oczekiwania wobec tego spotkania są wielkie, ponieważ obie ekipy rozbudziły apetyty fanów siatkówki już pierwszym meczem. Wysoki poziom, świetna gra w obronie, zwroty akcji i gra na przewagi - tego właśnie oczekują kibice. I to dostali.

Po pierwszej odsłonie walki o mistrzostwo Włoch w lepszej sytuacji jest zespół, którego barw bronią Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. Semeniuk od początku dawał drużynie jakość, co przełożyło się na 13 punktów w całym meczu. Leon wchodził na zmiany, ale w końcówce tej batalii to on dał drużynie Angelo Lorenzettiego na zwycięstwo.

Rywalizacja o Scudetto toczy się jednak do trzech zwycięstw, więc wszystko jest możliwe. Siatkarze Monzy mają szansę na wyrównanie jej stanu przed własną publicznością. Czy im się powiedzie?

Transmisja meczu Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia w Polsacie Sport Fight i na Polsat Boz Go. Początek o godzinie 15:10.