Tego w siatkówce jeszcze nie było! Ledwo weszli do play-offów, zagrają o złoto!

Siatkarze Volei Renata/Campinas zostali bohaterami bezprecedensowego wydarzenia w brazylijskiej Superlidze. Drużyna, która ledwo weszła z ósmego miejsca do fazy play-off, znalazła się w wielkim finale i powalczy o złoto rozgrywek!

Podopieczni argentyńskiego trenera Horacio Dileo do ostatniej kolejki sezonu zasadniczego nie byli pewni awansu do fazy play-off. Drużyna z południowo-wschodniej części Brazylii wywalczyła ósme miejsce rzutem na taśmę, dzięki ugraniu dwóch setów w przegranym po tie-breaku meczu 22. kolejki z Minas. Taki wynik sprawił, że zawodnicy Volei Renata/Campinas nieznacznie wyprzedzili w tabeli sezonu zasadniczego dziewiąte Suzano (obie drużyny zakończyły tę fazę z dorobkiem 28 punktów).

ZOBACZ TAKŻE: Jest legendą siatkówki. Zdecydował, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie

Skazywana na pożarcie drużyna w fazie play-off grała tak, że kibice i eksperci przecierali oczy ze zdumienia. W ćwierćfinałach, toczonych do dwóch zwycięstw, zespół z Campinas pokonał 2-1 Sada Cruzeiro Volei, które do fazy pucharowej weszło z pierwszego miejsca w tabeli, notując w 22 kolejkach 21 zwycięstw!

Doskonałą grę zespół Volei Renata/Campinas kontynuował w półfinałach, również toczonych do dwóch wygranych. W pierwszym spotkaniu z Vedacit/Volei Guarulhos, czwartą drużyną sezonu zasadniczego, podopieczni trenera Horacio Dileo wygrali po tie-breaku, ale w rewanżu nie oddali rywalom ani jednego seta, kończąc półfinałową serię wynikiem 2-0.

Jak podaje TV Globo, to pierwsza taka sytuacja w historii brazylijskiej męskiej Superligi, by drużyna z ósmego miejsca po fazie zasadniczej przebiła się do wielkiego finału rozgrywek.

- Zawsze wierzyłem w nasz zespół. Bywało różnie i potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się zjednoczyć, tym bardziej, że w ostatnich latach drużyna zmieniała się dość znacznie właściwie z sezonu na sezon, ale cały czas ciężko pracowaliśmy, by osiągnąć to, co mamy teraz - powiedział po drugim meczu półfinałów Argentyńczyk Demian Gonzalez, rozgrywający Volei Renata.

Finałowego przeciwnika podopieczni trenera Dileo poznają w nocy z 22 na 23 kwietnia polskiego czasu. Odbędzie się wtedy trzecie, decydujące starcie pomiędzy Sesi Bauru a Joinville Volei.