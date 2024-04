Przed nami kolejny mecz finału siatkarskiej rywalizacji we Włoszech. Naprzeciwko siebie staną ekipy Mint Vero Volley Monza i Sir Susa Vim Perugia. Relacja live i wynik na żywo meczu Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia na Polsatsport.pl.

Zespół z Monzy w półfinale rywalizacji na Półwyspie Apenińskim pokonał utytułowany Itas Trentino. Siatkarze klubu Mint Vero Volley Monza pokonali finalistów Ligi Mistrzów 3-2.

Rywalem podopiecznych trenera Massimo Eccheliego na decydującym etapie rywalizacji o złoto jest Sir Susa Vim Perugia, w której występują reprezentanci Polski Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Zespół Polaków awans wywalczył w czwartek, wygrywając półfinał z Allianz Vero Volley Milano 3-1.

W finale, podobnie jak we wcześniejszych rundach play off, gra będzie się toczyć do trzech zwycięstw. W pierwszym meczu lepsza okazała się Perugia. Zespół Polaków wygrał finałowe starcie w czterech setach (27:25, 25:18, 23:25, 25:23). Jakim wynikiem zakończy się kolejne spotkanie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:15.

Polsat Sport