Interesujące doniesienia ws. nowego trenera Bayernu. Selekcjoner głównym kandydatem

Takie informacje przekazał Florian Plettenberg ze Sky. Jeszcze kilka dni temu faworytem do poprowadzenia Bayernu w przyszłym sezonie był Julian Nagelsmann. Dla aktualnego selekcjonera reprezentacji Niemiec miał to być powrót do klubu, którego szkoleniowcem był w latach 2021-2023. Ostatecznie jednak 36-latek przedłużył kontrakt z DFB i najprawdopodobniej pozostanie na obecnym stanowisku do końca mundialu w 2026 roku.

To uruchomiło lawinę kolejnych spekulacji. Teraz sprawa zaczyna powoli się wyjaśniać. Bayern w najbliższym czasie chciałby ogłosić nazwisko nowego trenera. Jak donoszą niemieckie media, kandydatów jest dwóch - Rangnick, czyli selekcjoner reprezentacji Austrii oraz Robert De Zerbi - szkoleniowiec Brighton. Na chwilę obecną faworytem jest ten pierwszy.

66-latek ma na swoim koncie pracę m.in. w Schalke, RB Lipsk czy Manchesterze United. Ponadto pełnił funkcję dyrektora sportowego RB Lipsk, RB Salzburg oraz Lokomotiwu Moskwa. W kwietniu 2022 roku objął reprezentację Austrii. Z nią wywalczył kwalifikację na Euro 2024, które za kilka miesięcy rozpocznie się w Niemczech. Austriacy będą rywalizowali w grupie z Polakami, Francuzami i Holendrami.

Po latach dominacji w Bundeslidze Bayern w tym roku stracił mistrzostwo Niemiec na rzecz Bayeru Leverkusen. Jedyną szansą na uratowanie sezonu dla "Die Roten" jest Liga Mistrzów. Bawarczyków czeka jednak bardzo trudne wyzwanie. W półfinale prestiżowych rozgrywek zagrają z Realem Madryt.