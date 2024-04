W PlusLidze powstanie nowa potęga? Te słowa mówią wszystko!

Za Norwidem historyczny, bo pierwszy w PlusLidze sezon, który może zaliczyć do udanych. Udało się bowiem wywalczyć utrzymanie, co było nadrzędnym celem klubu spod Jasnej Góry. Co prawda zadanie było o tyle ułatwione, że z rozgrywek spadł tylko jeden zespół, ale i tak częstochowianie praktycznie do samego końca rundy zasadniczej musieli drżeć o ligowy byt.

W przyszłym sezonie poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej, ponieważ z PlusLigą pożegnają się aż trzy drużyny ze względu na redukcję rozgrywek do czternastu klubów. Jeżeli Norwid chce nadal rywalizować w krajowej elicie musi dokonać solidnych wzmocnień.

Częstochowianie chcą jednak pójść krok dalej i pragną nie tylko nie musieć martwić się o uniknięcie spadku, ale również spróbować powalczyć o coś więcej.

- Cel został osiągnięty. Mieliśmy się utrzymać, było bardzo gorąco pod koniec, mimo tego, że 2-3 tygodnie wcześniej wydawało się, że mamy zapewnione już miejsce, ale do ostatniego momentu tak naprawdę walczyliśmy o utrzymanie. Zrobiliśmy to, teraz robimy krok do przodu. Mocny akcent, tak, aby zespół był mocniejszy, aby zespół nie tylko myślał o utrzymaniu się, ale walczył o coś więcej i mam nadzieję, że ruchy kadrowe, jakie poczyniliśmy na przyszły sezon, to zagwarantują - przyznał Żygadło w rozmowie z częstochowskim Radiem Jura.

Były rozgrywający reprezentacji Polski, który od niedawna pełni funkcję dyrektora sportowego Norwida, zdaje sobie sprawę z trudów przyszłego sezonu.

- Poprzeczka będzie w innym miejscu, bo podstawowym powodem jest to, że trzy zespoły spadają z ligi, więc naprawdę będzie to gorący sezon. Zrobi się w tabeli jeszcze bardziej ciasno. Przychodzą też do Polski gorące nazwiska, które powinny zachęcić kibiców do większej frekwencji na halach, z czego my się też cieszymy, bo lubimy przede wszystkim grać przy pełnych trybunach. Z drugiej strony Częstochowa jest miejscem, gdzie czuć głód siatkówki - zaznaczył Żygadło.

W Częstochowie tęsknią za czasami, kiedy siatkarze nie tylko rywalizowali w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale odgrywali w niej kluczowe role za sprawą AZS-u. Klub ten, który kilka lat temu popadł w niebyt, zdobył szesnaście medali mistrzostw Polski, z czego sześć złotych. Do tego sięgnął po dwa Puchary Polski, Superpuchar Polski i przez ponad 30 lat reprezentował Polskę w europejskich pucharach, sięgając m.in. po Puchar Challenge. Czy Norwid w niedalekiej przyszłości będzie w stanie chociaż w minimalnym stopniu nawiązać do tych sukcesów?