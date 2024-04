To już pewne! Gwiazda odchodzi z Rzeszowa

Kalandadze trafiła do Polski w 2020 roku. Przez jeden sezon reprezentowała barwy ŁKS-u Commercecon Łódź, z którym zdobyła brązowy medal rozgrywek ligowych. W 2021 roku przeniosła się do Rzeszowa. W stolicy Podkarpacia 25-letnia przyjmująca sięgnęła po trzy wicemistrzostwa Polski, dwa Superpuchary Polski oraz jeden Puchar Polski.

W nowym sezonie Kalandadze postanowiła zasilić szeregi tureckiego Galatasaray, o czym spekulowano od jakiegoś czasu. W swojej karierze grała już nad Bosforem w latach 2017-2019, a zanim trafiła do Polski zdążyła jeszcze zaliczyć klub w Grecji.

Urodzona w Tbilisi siatkarka pożegnała się już z rzeszowskimi kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Ostatnie trzy lata spędziłam w tym klubie i jestem bardzo wdzięczna za to co ta podróż przyniosła w moim życiu. Rozwinęłam się nie tylko jako sportowiec, ale jako człowiek i to w takim stopniu, którego nie da się wytłumaczyć w jednym poście. Dziękuję mojej drużynie, pracownikom klubu, kibicom. Trzymaliśmy się razem w chwilach wzlotów i upadków i doceniam wsparcie, jakie miałam przez ten czas. Żegnaj Rzeszów. To doświadczenie na zawsze pozostanie w moim sercu" - napisała.

PGE Rysice Rzeszów w finale Tauron Ligi przegrały z Grupą Azoty Chemikiem Police. Po tej rywalizacji z drużyny odchodzi nie tylko Kalandadze, ale m.in. wieloletni trener zespołu Stephane Antiga.