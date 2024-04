W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych czas na ćwierćfinały. Środowe zmagania rozpocznie rywalizacja drugiej drużyny ubiegłorocznych rozgrywek - Industrii Kielce z obrońcą tytułu - niemieckim SC Magdeburg. Kto okaże się lepszy w tym spotkaniu i przybliży się do awansu do Final4? Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - SC Magdeburg na Polsatsport.pl.

Ostatnia potyczka w Lidze Mistrzów pomiędzy kielczanami a zespołem z Magdeburga miała miejsce w ubiegłorocznym finale wspomnianych rozgrywek. Podopieczni Talanta Dujszebajewa ulegli wówczas po dogrywce 29:30 i zdobyli srebrny medal. W listopadzie ubiegłego roku podczas półfinału Klubowych Mistrzostw Świata również lepszy okazał się niemiecki zespół, który wygrał 28:24.

W tym sezonie podopieczni Wiegerta wygrali już Klubowe Mistrzostwa Świata i zdobyli Puchar Niemiec. Rywalizację kielecko-magdeburską rozgrzewają ostatnie plotki transferowe. Według "Bilda" niemiecki zespół zainteresowany jest kupnem Andreasa Wolffa - bramkarza kieleckiego zespołu. Wydaje się to całkiem prawdopodobne, bo na początku miesiąca SC Magdeburg dowiedział się, że ich obecny golkiper - Nikola Portner złamał przepisy antydopingowe (w jego organizmie wykryto metamfetaminę) i nie będzie występował na pewno do końca sezonu. Nie wiadomo jednak czy absencja nie potrwa dużej.

- Wiele się dzieje wokół nas. To jakieś szaleństwo. Bardzo by nam się przydało trochę spokoju. Cieszę się jednak, że zespół wychodząc na boisko zostawia to wszystko za sobą - powiedział niedawno Wiegert dziennikowi "Bild".

- Celem jest teraz awans do Final Four w Kolonii - podkreślił niemiecki szkoleniowiec.

Do spekulacji na temat Wolffa odniósł się również trener Industrii, Talant Dujszebajew.

- Jeśli Andreas miałby 20 lat, to taka informacja mogłaby wpłynąć na jego grę. Ja powiem tak: niech zagra takie spotkanie, żeby Magdeburg dał mu podwójną pensję i nam zapłacił więcej. Jeśli "Andi" wygra nam Ligę Mistrzów, to podpisuję się pod tym - podsumował trener mistrzów Polski.

W barwach SC Magdeburg od 2017 roku występuje reprezentant Polski, Piotr Chrapkowski, który w swojej karierze grał również w kieleckim zespole. "Chrapek" w "żółto-biało-niebieskich" barwach wygrał m.in. Ligę Mistrzów w 2016 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - SC Magdeburg na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 18:45.