Niespodzianka już w pierwszej rundzie! Gwiazda za burtą w Madrycie

W środę Paula Badosa rozegrała swój pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji turnieju WTA w Madrycie. Przeciwniczką jednej z najpopularniejszych tenisistek na świecie była Jessica Bouzas Maneiro.

Początek pojedynku nie był udany dla byłej wiceliderki rankingu WTA. Badosa już na starcie została przełamana. 26-latka nie zamierzała się jednak tak łatwo poddać. W tym secie wygrała trzy gemy serwisowe oponentki, dzięki czemu wygrała pierwszą odsłonę 6:2.

W kolejnej części rywalizacji kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Drugi set przyniósł w sumie sześć przełamań. Chłodniejszą głowę potrafiła zachować Bouzas Maneiro, która triumfowała w tej partii 6:3.

Trzeci set był wyrównany, przez co do końca nie było wiadomo, która zawodniczka zapewni sobie awans do kolejnej rundy imprezy w stolicy Hiszpanii. Widać było, że trudna sytuacja na korcie wpływa na nastrój Badosy, która zaczęła krzyczeć na korcie, kiedy popełniała błędy. Bouzas Maneiro wygrała ostatniego seta 6:3 i zapewniła sobie awans do kolejnej rundy turnieju.

Jej następną przeciwniczką będzie Jelena Ostapenko.

Paula Badosa - Jessica Bouzas Maneiro 6:2, 3:6, 3:6