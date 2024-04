W środę poznamy drugiego finalistę Pucharu Włoch. Atalanta zmierzy się z Fiorentiną. Który zespół zapewni sobie awans? Transmisja meczu Atalanta - Fiorentina w Polsacie Sport News i online na Polsat Box Go.

W pierwszym meczu tych dwóch ekip lepsza okazała się drużyna z Florencji. Zwycięstwo Fiorentinie zapewnił Rolando Mandragora. Zjawiskowe trafienie włoskiego piłkarza przybliżyło podopiecznych Vincenzo Italiano do wielkiego finału Pucharu Włoch.

ZOBACZ TAKŻE: Milik bohaterem! Juventus zagra w finale Pucharu Włoch

Teraz to Atalanta będzie gospodarzem starcia. Chociaż klub z siedzibą w Bergamo jest faworytem środkowego meczu, to Fiorentina będzie przystępować do tego spotkania z przewagą wyniesioną z pierwszego meczu.

Warto przypomnieć, że we wtorek poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Włoch. O trofeum walczyć będzie Juventus, który wyeliminował z rywalizacji Lazio. Należy zaznaczyć, że awans "Starej Damie" zapewniło trafienie Arkadiusza Milika z 83. minuty.

Transmisja meczu Atalanta - Fiorentina w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55.