Wielki powrót do Legii! W przeszłości był wiodącą postacią drużyny

Szykuje się wielki powrót do Legii Warszawa. Nowym piłkarzem stołecznego zespołu ma zostać Luquinhas. Brazylijczyk występował przy Łazienkowskiej w latach 2019-2022. W nadchodzącym letnim oknie transferowym ma trafić do drużyny Goncalo Feio na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. 27-latek jest aktualnie zawodnikiem Fortalezy. W brazylijskim klubie nie gra jednak regularnie i to właśnie wykorzystała Legia, która postanowiła sięgnąć po swojego byłego gracza. Luquinhas zostanie wypożyczony na rok z możliwością wykupu - jego kwota ma wynieść około miliona euro.

Przypomnijmy, że Brazylijczyk po raz pierwszy trafił do Legii latem 2019 roku. W warszawskiej ekipie w meczach o stawkę zagrał 110 razy, strzelił 12 goli i zanotował 18 asyst. Podczas swojego pobytu w stolicy uchodził za czołowego piłkarza zespołu. W lutym 2022 roku przeniósł się do New York Red Bulls. Amerykanie zapłacili za niego ponad trzy miliony euro. W USA radził sobie całkiem dobrze - w 70 spotkaniach trafiał do siatki 10-krotnie, a 14 razy był autorem ostatniego podania.

Niedawno Luquinhas wrócił do ojczyzny i związał się z Fortalezą. Tam zagrał tylko w 10 meczach i nie zapisał na swoim koncie ani bramek, ani asyst. Do Legii przeniesie się w letnim oknie transferowym. Będzie to drugie wzmocnienie aktualnego wicemistrza Polski. Pierwszym jest Claude Goncalves, który przeniesie się do Warszawy z Łudogorca Razgrad.

Do końca sezonu w PKO BP Ekstraklasie zostało pięć kolejek. Legię czeka trudna walka o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Na razie podopieczni Goncalo Feio (Portugalczyk niedawno zastąpił Kostę Runjaicia) zajmują piątą lokatę ze stratą czterech punktów do trzeciego Lecha Poznań. W następnej kolejce Legia zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec.