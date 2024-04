Skandal w Premier League. Dwóch piłkarzy oskarżonych

Dwóch piłkarzy Premier League zostało zatrzymanych w związku z zarzutami napaści oraz gwałtu. Do zdarzenia miało dojść w piątkowy wieczór, a kilka godzin później ofiara złożyła oficjalne zgłoszenie. O kolejnej aferze w Premier League napisał dziennik "The Sun".

Policja udała się na stadion jednego z zespołów Premier League, by tam zatrzymać dwóch oskarżonych piłkarzy. Udało im się jednak porozmawiać tylko z jednym. Jak informuje "The Sun" dziewiętnastolatek tego samego dnia wieczorem został aresztowany, spędził noc w celi, a rano został przesłuchany. Drugi podejrzany został zatrzymany kolejnego dnia. We wtorek obaj piłkarze opuścili więzienie dzięki wpłaceniu kaucji i czekają na dalsze dochodzenie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o gwałcie. Funkcjonariusze aresztowali podejrzanych dwóch mężczyzn. Pierwszy z dziewiętnastolatków został aresztowany pod zarzutem napaści oraz pomocnictwa i podżegania do gwałtu. Drugi został aresztowany pod zarzutem gwałtu - przekazała policja według dziennikarzy "The Sun".

Nie pojawiła się jeszcze oficjalna informacja w jakim klubie grają oskarżeni piłkarze oraz czy z powodu oskarżenia zostali zawieszeni na kolejne spotkania Premier League.