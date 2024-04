Co z transferem Leona do PlusLigi? Istotne słowa prezesa

Tajemnicą poliszynela jest transfer Wilfredo Leona do któregoś z klubów PlusLigi. I chociaż oficjalnie nic jeszcze nie można powiedzieć, a sam zainteresowany zdradził jedynie, że będzie grał w Polsce, to niemal jasne jest, że nowym pracodawcą Kubańczyka zostanie Bogdanka LUK Lublin. Na ten temat wypowiedział się prezes klubu Krzysztof Skubiszewski.

O tym gdzie Leon będzie grał w przyszłym sezonie spekulowano przez wiele miesięcy. Najpierw trwały dyskusje czy gwiazda światowej siatkówki wybierze grę w Turcji czy w Polsce? Ostatecznie sam zainteresowany potwierdził, że będzie to kraj nad Wisłą. Pozostało zatem pytanie, który konkretnie klub?

W grę wchodziły trzy ekipy - Bogdanka LUK Lublin, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. W kuluarach mówiło się, że na pole position w pozyskaniu Leona znajduje się klub ze wschodniej Polski.

Teoretycznie wciąż nie wiadomo, czy faktycznie Leon trafi do Lublina. Teoretycznie, bo nieoficjalnie pewne jest, że reprezentant Polski będzie siatkarzem właśnie Bogdanki. Działacze klubu nie mogą jeszcze nic na ten temat powiedzieć.

- Tak jak w naszym komunikacie odnośnie transferów - wszystkie będą ogłoszone po zakończeniu rozgrywek przez nowych zawodników w innych ligach. Nie każdy jeszcze skończył grać, więc z szacunku do ich klubów i obowiązujących kontraktów, nie możemy nic więcej powiedzieć. Tak naprawdę przedłużenia umów i wszystkie kontrakty są już podpisane i czekają tylko na ogłoszenie - rzekł enigmatycznie Skubiszewski, cytowany przez portal "Lublin24.pl".

Sternik klubu zaznaczył, że Bogdanka będzie mieć bardzo ambitne plany na przyszły sezon. Lublinianie dzięki temu, że zajęli piąte miejsce w PlusLidze na koniec sezonu, w przyszłym zadebiutują w europejskich pucharach.

- Zależało nam na piątym miejscu i awansie do europejskich pucharów. Nie po to, żeby w nich zaistnieć, ale po to, by zwyciężyć. Chcemy przynieść chlubę PlusLidze, regionowi i miastu - zaznaczył prezes.

Bogdanka w przyszłym sezonie zagra w Pucharze Challenge, który w tym roku padł łupem Projektu Warszawa. W 2012 roku po to trofeum sięgnął z kolei AZS Częstochowa. Z Leonem w składzie lublinianie z pewnością będą faworytem do zwycięstwa.