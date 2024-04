Co za tercet! Świątek na jednym zdjęciu z legendami!

Iga Świątek w przerwie między turniejami WTA znajduje czas na spotkania z wybitnymi osobami światowego sportu. Ostatnio w sieci krąży zdjęcie naszej tenisistki z dwiema znanymi postaciami. Co za tercet!

Świątek przygotowuje się do kolejnego turnieju WTA. Tym razem liderka światowego rankingu wystartuje w zmaganiach w Madrycie. Polka w pierwszej rundzie była rozstawiona, natomiast w drugiej zmierzy się z Chinką Wang Xiy.

22-latka przystąpi do rywalizacji w stolicy Hiszpanii po porażce w półfinale WTA w Stuttgarcie z Jeleną Rybakiną. Warto zaznaczyć, że Świątek w zeszłym sezonie dotarła do finału turnieju w Madrycie, przegrywając w nim z Aryną Sabalenką.

Polka przed pojedynkiem z Wang Xiy miała okazję spotkać się z dwiema utytułowanymi zawodniczkami. Jedna z nich to legendarna narciarka alpejska Lindsey Vonn. Amerykanka czterokrotnie sięgała po Kryształową Kulę w Pucharze Świata oraz posiada w swojej kolekcji trzy medale olimpijskie, z czego jeden złoty wywalczony na igrzyskach w Vancouver. Jest również dwukrotną mistrzynią świata. Druga postać do była tenisistka Daniela Hantuchova. Słowaczka należała do ścisłej światowej czołówki, wygrywając siedem turniejów WTA oraz będąc na piątym miejscu w rankingu WTA.

Vonn i Hantuchova znalazły się na wspólnej fotografii ze Świątek. Zdjęcie zostało udostępnione w mediach społecznościowych.