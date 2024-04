Rywalizacja o mistrzostwo Włoch wraca do Perugii. W trzecim meczu finałów SuperLegi Sir Susa Vim Perugia z Kamilem Semeniukiem i Wilfredo Leonem w składzie znów zmierzy się z rewelacją sezonu, Mint Vero Volley Monza. Po dwóch spotkaniach w serii jest remis 1-1. Kiedy mecz Perugia - Monza? O której godzinie mecz Perugia - Monza? Transmisja na kanale Polsat Sport News oraz w Polsat Box Go.

Perugia w tym sezonie celuje w pierwsze od 2018, a drugie w całej historii klubu "scudetto". Jednak ekipa z Monzy, po wyeliminowaniu we wcześniejszych fazach mistrza i wicemistrza z poprzedniego sezonu - Itasu Trentino oraz Cucine Lube Civitanova - z pewnością jest przekonana, że może pokrzyżować plany drużyny z Umbrii, a złoto jest w jej zasięgu.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda odchodzi z Jastrzębskiego Węgla! Co za informacje przed końcem sezonu

Walka o tytuł mistrzowski rozpoczęła się od wygranej Perugii na swoim boisku 3:1. W kolejnym starciu lepsza była już drużyna trenera Massimo Ecchelego, która przed własną publicznością zwyciężyła 3:2. W wyrównaniu stanu serii nie przeszkodziła jej doskonała postawa Wilfredo Leona - reprezentant Polski był najlepiej punktującym graczem Perugii, mimo że rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Skończył aż 22 z 29 ataków (76 procent skuteczności) i miał dwa asy serwisowe.

Leon jest zawodnikiem Perugii od 2018 roku i jak do tej pory ani razu nie zdobył złotego medalu Serie A. Teraz ma na to ostatnią szansę - po sezonie utytułowany siatkarz zmieni pracodawcę. W finałach musi być zatem szczególna mocno zdeterminowany, a jego postawa w niedzielnym spotkaniu jest na to najlepszym dowodem.

W ekipie Monzy 28 punktów zapisał wówczas przy swoim nazwisku Stephen Maar, który został wybrany MVP zawodów. W ostatnich tygodniach Kanadyjczyk jest liderem Vero Volley i od jego postawy będzie zależało, czy w czwartkowy wieczór w hali PalaBarton goście będą w stanie przeciwstawić się drużynie "Block Devils".

Kiedy mecz Perugia - Monza? O której godzinie?

Trzecie spotkanie finałów SuperLegi pomiędzy Sir Susa Vim Perugia a Mint Vero Volley Monza zostanie rozegrane w czwartek, 25 kwietnia. Początek o godzinie 18:00. Tranmisja na kanale Polsat Sport News oraz w Polsat Box Go.

GW, Polsat Sport