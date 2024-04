Magda Linette i Aryna Sabalenka to mecz drugiej rundy turnieju WTA w Madrycie. Wynik meczu Linette - Sabalenka. Kto wygrał mecz Linette - Sabalenka?

Linette ma za sobą już jedno spotkanie w stolicy Hiszpanii. W trzech setach wygrała z Elisabettą Cocciaretto, dzięki czemu zyskała szansę konfrontacji z drugą rakietą świata. Sabalenka z kolei miała wolny los w pierwszej rundzie.



Będzie to czwarty mecz Linette - Sabalenka. Do tej pory wszystkie z nich wygrała Białorusinka, nie tracąc nawet seta. Będzie to jednak pierwsze starcie na korcie ziemnym.

Magda Linette - Aryna Sabalenka. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Linette - Sabalenka, przekonamy się w piątek 26 kwietnia. Wtedy właśnie obie zawodniczki wyjdą na kort. Wynik meczu Linette - Sabalenka pojawi się zatem w tym tekście po zakończeniu meczu.

Jak zmieniała się Magda Linette? Zobacz galerię

