Tie-break w ostatnim meczu finałów. Zdobyli mistrzostwo kraju już po raz dwudziesty

W pierwszych dwóch spotkaniach o złoto ACH Volley straciło tylko jednego seta - u siebie wygrało 3:1 (22:25, 25:22, 25:19, 25:22), na wyjeździe 3:0 (30:28, 25:22, 25:23).

Trzeci mecz, znów rozgrywany w Lublanie, dostarczył zdecydowanie największych emocji - pierwsze dwie partie rozstrzygnęły się w grze na przewagi, w kolejnej gospodarze zwyciężyli 25:20 i wyszli na prowadzenie 2:1. Calcit zdołał wyrównać i doprowadzić do tie-breaka, ale w nim od początku przeważali siatkarze ACH. Prowadzili 3:0, przy zmianie stron 8:4, a ostatecznie zwyciężyli 15:12 i mogli cieszyć się z kolejnego tytułu mistrzowskiego.

W kończącym rywalizację spotkaniu najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli dwaj bardzo doświadczeni gracze - 35-letni przyjmujący Jan Pokresnik (29 punktów) oraz o starszy o dwa lata atakujący Alen Sket (24 pkt). W ekipie Calcitu najlepiej punktującym zawodnikiem był Kubańczyk Lazaro Llanes (30 pkt).

- To była bitwa o każdy punkt, bez wątpienia najlepszy mecz całej serii finałowej. Kamnik zagrał naprawdę dobrze. My wytrzymaliśmy, pokazaliśmy serce do walki i zasłużenie mogliśmy się cieszyć z mistrzostwa kraju - powiedział trener ACH Volley Matjaż Hafner.

Zespół z Lublany został najlepszą siatkarską drużyną w Słowenii po raz trzeci z rzędu. Rok i dwa lata temu w finale również wygrywał z Calcitem. W ostatnich dwudziestu sezonach tylko raz tytuł zdobyła inna drużyna - w 2021 roku dominację ACH Volley (do 2011 roku klub miał siedzibę w Bledzie) przerwał Merkur Maribor.

Liga słoweńska, trzeci mecz finałów

ACH Volley Lublana - Calcit Kamnik 3:2 (30:28, 24:26, 25:20, 22:25, 15:12)

Stan rywalizacji: 3-0 dla ACH Volley Lublana.

ACH Volley: Nejc Najdić (2), Alen Sket (24), Jan Pokersnik (29), Luka Marovt (21), Jost Krzić (7), Matic Videcnik (8), Jani Kovacić (libero) oraz Min-Geun Song, Jaka Sesek.

Calcit: Uros Planinsić, Dimitar Dulczew (23), Lazaro Llanes (30), Jure Okroglić (12), Uros Nikolić (11), Uros Pavlović (6), Alan Kosenina (libero) oraz Luka Lazar, Tomislav Mitrasinović, Bernard Bakonji.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport