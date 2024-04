Giganci obeszli się smakiem. Piękna siatkarka zdecydowała, gdzie zagra

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Gunes dołączy w przyszłym sezonie do drużyny mistrza kraju, Fenerbahce Opet Stambuł, które w finałowej serii, toczonej do trzech zwycięstw, pokonało Eczacibasi Stambuł 3-2. O potencjalnym transferze pisały nawet największe tureckie media, informując, że 24-latka będzie mogła liczyć na sporą podwyżkę w stosunku do obecnych zarobków.

Portal voleybolmagazin.com donosił z kolei, że Turczynka zamierza zmienić otoczenie i prawdopodobnie przeniesie się do Włoch, by grać dla Imoco Volley Conegliano, gdzie miałaby spotkać się z... koleżanką z VakifBanku, Gabi, również przymierzaną do tej ekipy.

Zehra Gunes, która pod koniec ubiegłego roku odrzuciła pierwszą ofertę przedłużenia kontraktu z VakifBankiem, podjęła ostatecznie decyzję o... pozostaniu w klubie! Jak informuje turecki portal Fanatik, środkowa podpisała nowy, dwuletni kontrakt, w którym - poza znaczącą podwyżką - miała mieć ponoć zagwarantowaną funkcję kapitan zespołu.

24-latka jest związana z klubem od 2017 roku. Wywalczyła z nim praktycznie wszystko: trzykrotnie wygrała Ligę Mistrzów, dwukrotnie Klubowe Mistrzostwo Świata, a na koncie ma także cztery mistrzostwa i tyle samo Pucharów Turcji.