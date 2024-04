Siatkarski selekcjoner wraca do PlusLigi! Ma na koncie mistrzostwo Europy

Siatkarze zespołu z Częstochowy w sezonie 2022/2023 zapewnili sobie historyczny awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Chociaż ekipa Exact Systems Hemarpol Częstochowa nie prezentowała się najlepiej w PlusLidze, to udało się jej utrzymać w siatkarskiej ekstraklasie. Zakończyli rywalizację na 15. miejscu z 24 punktami na koncie.

Teraz na oficjalnej stronie internetowej częstochowskiego klubu pojawił się komunikat dotyczący zmian w sztabie szkoleniowym. Jak się okazało, nowym trenerem zespołu zostanie Igor Kolaković.

- Bardzo szanuję PlusLigę. Szczególnie w przyszłym sezonie będzie to być może jedna z najsilniejszych lig na świecie. Moje doświadczenie z PlusLigą było niesamowite. Nie spodziewałem się, że wrócę teraz do PlusLigi jednak za sprawą Łukasza Żygadło, który przekonał mnie do tego projektu, zdecydowałem się. Teraz kiedy zobaczyłem klub oraz halę od środka, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jak dobre są tutaj warunki. Jestem bardzo zmotywowany do pracy w Norwidzie – powiedział Igor Kolaković, cytowany na stronie internetowej klubu.

Umowa z nowym szkoleniowcem częstochowskiej ekipy ma obowiązywać przez rok. W kontrakcie pojawiła się jednak opcja przedłużenia umowy o kolejny sezon.

Kolaković jest świetnie znany fanom polskiej siatkówki. W przeszłości prowadził zespół Aluron CMC Warta Zawiercie, z którym zdobył brązowy medal PlusLigi. W swojej karierze dowodził również ekipami grającymi w Czarnogórze, Słowenii czy Francji. Kolaković będzie łączył obowiązki trenera częstochowskiego zespołu z funkcją selekcjonera reprezentacji Serbii, z którą zdobył między innymi mistrzostwo Europy i brązowy medal mistrzostw świata.