Trefl Gdańsk podjął decyzję! Ci siatkarze zagrają w klubie w kolejnym sezonie

Janusz Gałązka barwy Trefla Gdańsk reprezentuje od sezonu 2022/23. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w rodzinnym Mińsku Mazowieckim oraz drużynach juniorskich MOS Wola Warszawa. Karierę w PlusLidze rozpoczął w AZS Politechnice Warszawskiej w sezonie 2007/08. Po pięciu latach w najwyższej klasie rozgrywkowej przeniósł się do pierwszoligowego zespołu Cerrad Enea Czarnych Radom, z którym wywalczył awans do PlusLigi. Później bronił barw drużyny ze Szczecina (2013–18). Po upadku klubu Stocznia Szczecin związał się z pierwszoligowym KPS Siedlce, a w latach 2019–21 z BKS Visłą Bydgoszcz. W 2021 roku powrócił do PlusLigi i reprezentował barwy Projektu Warszawa, skąd trafił do Gdańska.

– Bardzo się cieszę, że kolejny sezon będę reprezentować barwy Trefla Gdańsk. To miasto, ta atmosfera na trybunach i w klubie, to jest coś, czemu trudno się oprzeć. Ponadto tu urodziła się moja córka, więc Gdańsk już na zawsze będzie dla mnie miejscem wyjątkowym – przyznał Janusz Gałązka.

– Moim celem na przyszły sezon, niezmiennie od lat, jest wspieranie drużyny. Chcę grać i wygrywać. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie i wspomóc drużynę zarówno sportowo, jak i mentalnie. Nie mogę doczekać się kolejnego sezonu PlusLigi, następnych meczów i spotkania z Kibicami "gdańskich lwów" – dodał.

Kolejnym z zawodników, który zdecydował się przedłużyć kontrakt jest przyjmujący, Jakub Czerwiński. Przychodząc do gdańskiego klubu przed sezonem 2022/23, związał się z nim dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia na kolejny rok. 23-letni przyjmujący skorzystał z tej opcji. Czerwiński to jeden z tych zawodników, który zanim trafił do pierwszej drużyny, reprezentował Trefla w zespołach młodzieżowych. Z juniorami sięgnął po złoto i brąz mistrzostw Polski.

– Jestem zadowolony, że kolejny sezon będę grać w Treflu Gdańsk. Klub stwarza świetne warunki do rozwoju, a na tym najbardziej mi zależy, dlatego uważam, że jest to idealne miejsce dla mnie. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie równie dobry i sprawimy naszym rywalom niejedną niespodziankę – stwierdził Jakub Czerwiński.

– Teraz przed nami chwila przerwy. Przez ten czas chcę skupić się na swoim zdrowiu, żeby na nowy sezon wrócić gotowym do gry i rywalizować o miejsce w składzie – zakończył przyjmujący Trefla Gdańsk.

Zadowolenia z przedłużenia kontraktów z Januszem Gałązką i Jakubem Czerwińskim nie kryje również Dariusz Gadomski:

– Bardzo się cieszę, że barw Trefla Gdańsk dalej będą bronić Jakub Czerwiński oraz Janusz Gałązka. W przypadku Jakuba – przede wszystkim trzymam kciuki za jego dalszy rozwój oraz zdrowie. W ostatnich meczach pokazał swoje umiejętności i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie w pełni zaprezentuje swoje możliwości i potencjał. Z kolei Janusz to zawodnik, który jest ważną częścią układanki. Jego siatkarskie doświadczenie jest bardzo ważne w naszej drużynie, ale równie cenne są jego osobowość, charakter i humor. Ten zawodnik wnosi do zespołu naprawdę dużą wartość – powiedział prezes Trefla Gdańsk.

Trefl Gdańsk wcześniej ogłosił pozostanie w klubie kilku siatkarzy. W barwach tej drużyny nadal będzie grał przyjmujący Piotr Orczyk oraz rozgrywający Kamil Droszyński i Lukas Kampa.