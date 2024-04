Utytułowana siatkarka opuszcza Polskę! "Życie tutaj było przyjemnością"

Dziesięć tytułów mistrzyni Brazylii, dwa srebrne krążki krajowych mistrzostw i dwa złote medale Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej. Do tego z reprezentacją Brazylii wygrała turniej Volley Masters Montreux i Grand Prix. Dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Ameryki Południowej, a do swoich sukcesów dołożyła też srebro w Pucharze Wielkich Mistrzyń i srebro w Lidze Narodów. Z takim dorobkiem Amanda Campos przyjechała do Łodzi.

W swojej karierze reprezentowała głównie kluby brazylijskie, m.in. Brasilia Volei i Sesc Rio de Janeiro Flamengo. W 2021 roku przeniosła się do Turcji, gdzie grała dla PTT Spor Kulübü. Niestety w trakcie rozgrywek uległa poważnej kontuzji, dlatego jeden sezon poświęciła na powrót do zdrowia i wysokiej formy.

W barwach ŁKS Commercecon Łódź rozegrała 26 meczów w Tauron Lidze, w których zdobyła 277 punktów, w tym 10 z zagrywki i 29 blokiem. Reprezentowała klub w rozgrywkach Tauron Pucharu Polski i w Lidze Mistrzyń, w której ŁKS dotarł do ćwierćfinału. Swoim doświadczeniem starała się dać spokój drużynie i wiele razy brała na siebie ciężar gry. Niestety, nie był to udany sezon dla łódzkiej drużyny, która broniąc mistrzowskiego tytułu, zajęła dopiero piąte miejsce.

– Niestety nie zakończyliśmy rozgrywek tak, jak byśmy sobie tego życzyli, ale niech wnioski pozostaną dla wszystkich, którzy wzięli udział w tym sezonie. Nikt nie daje niczego za darmo, musimy wyjść na boisko i zwyciężać jak lwy i to z dużym wysiłkiem – podsumowała sezon.

Amanda, która mieszkała w Łodzi razem z mężem – Tagorem. Przyznała, że oboje czują nostalgię, żegnając się z naszym krajem.

– Polska zawsze będzie w moim sercu. Życie tutaj było przyjemnością – podkreśliła.