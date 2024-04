Do Madrytu Tsitsipas przyjechał w wyśmienitej formie. W kwietniu zdołał wygrać Turniej w Monte Carlo, w finale pokonując Caspera Ruuda. w następującym po nim turniej w Barcelonie też grał znakomicie, dotarł aż do finału, gdzie znów spotkał się z zajmującym szóstą pozycję w rankingu Norwegiem i tym razem musiał uznać jego wyższość. Po tygodniu Grek wraca do gry na hiszpańskiej mączce, na pewno jego apetyt będzie już tylko rósł.

Pierwszym przeciwnikiem siódmej rakiety świata będzie Brazylijczyk Thiago Monteiro. 29-latek wygrał już w Madrycie trzy spotkania, w pierwszej rundzie z Lajoviciem (6:4, 6:3) oraz dwa ciężkie, trzysetowe starcia w kwalifikacjach.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport