KKS do 30. kolejki przystępuje jako druga drużyna ligowej tabeli, a więc na ten moment piłkarze z Kalisza plasują się na lokacie dającej bezpośredni awans do Fortuna 1 Ligi. KKS w ostatnim czasie nie jest jednak w najlepszej formie - trzy ostatnie mecze to dwa remisy i porażka.

Kiepsko od dłuższego czasu punktuje Olimpia - 35 punktów w 29 meczach to dorobek, który daje zespołowi z Elbląga 13. miejsce i dwa punkty przewagi nad "spadkową" lokatą.

Relacja live i wynik na żywo meczu KKS Kalisz - Olimpia Elbląg od godziny 17.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport