W sobotnie popołudnie mistrz Polski, Industria Kielce zmierzy się w drugim półfinałowym starciu z KGHM Chrobrym Głogów. Czy kielczanie przypieczętują awans do finału Superligi, a może głogowianie sprawią niespodziankę i wyrównają stan rywalizacji do dwóch zwycięstw? Relacje live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - KGHM Chrobry Głogów na Polsatsport.pl.

Industria w pierwszym meczu do przerwy prowadziła tylko jednym trafieniem (11:10). W drugiej części spotkania mistrzowie Polski od stanu 19:17 zdobyli osiem bramek z rzędu i już do końca utrzymali tę przewagę. Spotkanie zakończyło się rezultatem 30:22. Zawodnikiem spotkania został bramkarz Chrobrego - Rafał Stachera, który bronił ze skutecznością 36% (16 obronionych rzutów).

Do sobotniego spotkania głogowianie przystąpią po tygodniowym odpoczynku. Kielczanie natomiast rozegrali jeszcze pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów. We własnej hali zmierzyli się z obrońcą tytułu - SC Magdeburg. Podopieczni Talanta Dujszebajewa w pierwszej połowie prowadzili nawet czterema trafieniami (12:8), ale zaliczka ta stopniała do zera (12:12). Na koniec partii Benoit Kounkoud zdołał zdobyć bramkę i dać ponownie swojemu zespołowi prowadzenie (14:13). W drugiej połowie walka była bardziej zacięta - zespoły cały czas grały bramka za bramkę, ale to kielczanom udało się zyskać jedno "oczko" przewagi przed rewanżem w Niemczech (27:26).

Czy Industria przypieczętuje awans do finału ORLEN Superligi? A może Chrobry, który miał więcej czasu na odpoczynek i przygotowanie do drugiego meczu wyrówna stan rywalizacji?

ORLEN Superliga: Industria Kielce - KGHM Chrobry Głogów

Relacje live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - KGHM Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 15:10.