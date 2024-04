Czas na kolejną galę UFC z udziałem reprezentanta Polski. W nocy z soboty na niedzielę do oktagonu wejdzie Michał Figlak. 27-latek stoczy swój drugi pojedynek dla amerykańskiej organizacji, a jego rywalem będzie Austin Hubbard. W walce wieczoru w limicie kategorii muszej zmierzą się Matheus Nicolau i Alex Perez. Kiedy UFC? O której godzinie? Transmisja gali w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Mieszkający i trenujący na Wyspach Brytyjskich reprezentant Polski trafił do UFC w 2022 roku. Szeregi giganta zasilił z imponującym rekordem ośmiu zwycięstw i ani jednej porażki. Figlak miał na swoim koncie imponującą serię wygranych w cenionej organizacji Cage Warriors. Polak zadebiutował w UFC na gali w Paryżu we wrześniu 2022 roku. Jego rywalem był Fares Ziam.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Figlak przed UFC: Wymazałem to z głowy, debiut dopiero w sobotę

Francuz z algierskimi korzeniami zaprezentował się w tym pojedynku ze świetnej strony. Na przestrzeni całego starcia był zawodnikiem wyraźnie lepszym i pewnie wygrał na punkty. Figlak dopisał do swojego dorobku pierwszą zawodową porażkę. To było niemal 20 miesięcy temu. Powrót "Mad Doga" się przeciągnął ze względu na kontuzje. Ostatecznie Figlak jest już zdrowy i w pełni gotowy do rywalizacji w klatce.

Jego rywalem na UFC Vegas 91 będzie Hubbard. "Thud" toczy boje w amerykańskiej organizacji od 2019 roku. Radzi sobie ze zmiennym szczęściem - jego bilans w 10 walkach to pięć wygranych i pięć przegranych. 32-latek walczył ostatnio w sierpniu zeszłego roku na UFC 292. Przegrał wówczas przez poddanie z Kurtem Holobaughem.

Pojedynek z udziałem Polaka będzie jednym z ostatnich starć zaplanowanych w karcie wstępnej. Jeśli chodzi o kartę główną, to szczególnie interesująco zapowiada się walka wieczoru, w której rękawice skrzyżują Nicolau i Perez. Lepszy w tej potyczce przybliży się do pojedynków na szczycie dywizji muszej. Polskich kibiców powinien zainteresować również występ Ariane Lipski. Brazylijska z polskimi korzeniami w przeszłości była mistrzynią KSW i toczyła efektowne boje w naszym kraju. Jej przeciwniczką na UFC Vegas 91 będzie Karine Silva.

UFC z walką Michała Figlaka. Kiedy? O której godzinie? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja UFC Vegas 91 z walkami Figlak - Hubbard i Nicolau - Perez w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 23:00.

Karta walk (01:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



125 lb: Matheus Nicolau (19-3-1) - Alex Perez (24-8)

205 lb: Ryan Spann (21-9) - Bogdan Guskov (15-3)

125 lb: Karine Silva (17-4) - Ariane Lipski (17-8)

265 lb: Austen Lane (12-4) - Jhonata Dizin (6-0)

145 lb: Jonathan Pearce (14-5) - David Onama (11-2)

170 lb: Tim Means (33-15-1) - Uros Medic (9-2)

Karta wstępna (22:00, początek transmisji 23:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



135 lb: Rani Yahya (28-11-1) - Victor Henry (23-6)

155 lb: Austin Hubbard (15-7) - Michał Figlak (8-1)

265 lb: Don’Tale Mayes (10-6) - Caio Machado (8-2-1)

115 lb: Marnic Mann (6-2) - Ketlen Souza (13-4)

155 lb: James Llontop (14-2) - Chris Padilla (13-6)

125 lb: Ivana Petrovic (6-1) - Na Liang (19-7)

155 lb: Maheshate Hayisaer (9-3) - Gabriel Benitez (23-11)