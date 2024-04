Po dwóch potyczkach finałowej serii jest remis 1-1. W środę w Zawierciu broniący tytułu jastrzębianie wygrali 3:0, "Jurajscy Rycerze" wzięli rewanż w sobotę, zwyciężając na terenie rywali 3:1.

- Mam wrażenie, że dzisiaj bardziej cieszyliśmy się z grania. W Zawierciu na boisku czuć było paraliż. Narzuciliśmy sobie duże oczekiwania, co nie było potrzebne. Teraz zagraliśmy na luzie. Mamy dobry zespół i cieszymy się, że doprowadziliśmy do tego trzeciego spotkania - mówił po sobotnim meczu kapitan Aluronu Mateusz Bieniek.

Tym samym rywalizację o złoto rozstrzygnie trzeci mecz, który zostanie rozegrany w niedzielę w Jastrzębiu-Zdroju. Obie ekipy są przekonane, że ostateczną batalię zakończą jako zwycięzcy.

- Wierzę w nas, bo wiele razy pokazaliśmy w tym roku, że nawet z tych najtrudniejszych sytuacji potrafimy wychodzić obronną ręką. Wierzę, że każdy z nas przemyśli to, co było w sobotę i to, co nie wychodziło i z dobrą energią wyjdziemy na to spotkanie, rozstrzygając je na swoją korzyść - powiedział w sobotę libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak.

Jeśli w niedzielę zwyciężą siatkarze Jastrzębskiego Węgla, zdobędą czwarte w historii klubu mistrzostwo Polski. Jeżeli wygrają "Jurajscy Rycerze", tytuł trafi do Zawiercia po raz pierwszy.

Początek o godzinie 14:45.

