"Czarne koszule" znajdują się tuż nad strefą spadkową Fortuna 1 Ligi. Po ostatniej porażce z Lechią Gdańsk mają tylko jeden punkt przewagi nad Resovią Rzeszów. Na pięć kolejek przed końcem rundy zasadniczej pewne spadku jest już Zagłębie Sosnowiec.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalna seria Górnika Zabrze! Kolejna wygrana

Inne cele na ten moment sezonu mają piłkarze z Katowic. Oni walczą o awans do PKO BP Ekstraklasy. Póki co zajmują piąte miejsce, premiowane grą w barażach. Tylko jedna drużyna z miejsc 3-6 wywalczy przepustkę do najwyższej ligi rozgrywkowej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.