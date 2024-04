Niespodzianka! Nowa drużyna w Tauron Lidze siatkarek

Zespół ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki był najlepszy w fazie zasadniczej. Zakończył ją z 23 zwycięstwami w 26 meczach i przewagą siedmiu punktów nad drugą drużyną z Mogilna.

Turniej finałowy był rozgrywany od piątku do niedzieli systemem każdy z każdym. Wyniki piątkowych i sobotnich spotkań spowodowały, że przed ostatnim niedzielnym meczem między LOS a Sokołem wiadomo było, że to właśnie zwycięzca tego starcia wywalczy awans do Tauron Ligi. Po pięciu setach walki lepsze okazały się siatkarki z Mogilna, które po raz pierwszy w historii zagrają w ekstraklasie.

W przyszłym sezonie Tauron Ligi zastąpią drużynę Grupa Azoty Akademia Tarnów. Siatkarki z Tarnowa zajęły ostatnie miejsce w tabeli fazy zasadniczej i spadły z ekstraklasy po dwóch sezonach gry.

Wyniki meczów turnieju w Nowym Dworze Mazowieckim:

2024-04-26: ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki – MKS COPCO Imielin 3:1 (25:13, 23:25, 25:21, 25:18)

2024-04-26: Sokół & Hagric Mogilno – Enea Klub Siatkarski Piła 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:23)

2024-04-27: ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Enea Klub Siatkarski Piła 1:3 (18:25, 17:25, 25:13, 24:26)

2024-04-27: MKS COPCO Imielin – Sokół & Hagric Mogilno 1:3 (25:27, 25:21, 13:25, 17:25)

2024-04-28: Enea Klub Siatkarski Piła – MKS COPCO Imielin 3:1 (25:17, 30:28, 20:25, 25:19)

2024-04-28: ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Sokół & Hagric Mogilno 2:3 (25:21, 25:18, 19:25, 21:25, 11:15)

Końcowa kolejność:



1. Sokół & Hagric Mogilno

2. Enea Klub Siatkarski Piła

3. ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki

4. MKS COPCO Imielin.

