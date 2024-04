Zdobył mistrzostwo i zmienia klub. Słynny trener siatkarski ma nową pracę

61-letni Caprara, który w trenerskim dorobku ma m.in. dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzyń, do Busto Arsizio przenosi się z rumuńskiego CSO Voluntari 2005, z którym wywalczył mistrzostwo kraju. W finale Divizii A jego zespół pokonał 3-0 broniące tytułu CSM Volei Alba-Blaj. W Voluntari Włoch pracował od lutego, pierwszą część kończącego się sezonu spędził w Turcji, w Besiktasie Stambuł.

- Dostałem kilka ofert, jednak kiedy zadzwonił do mnie Carmelo Borruto (dyrektor Busto Arsizio - przyp. red.), nie miałem wątpliwości. Znam go od wielu lat i zawsze mówiliśmy tym samym siatkarskim językiem. Zbudowaliśmy interesujący zespół. W ciągu najbliższych kilku dni przyjadę do Busto Arsizio, by spotkać się ze sztabem i z zawodniczkami. Jestem pewien, że wspólnie wylejemy fundamenty pod satysfakcjonujący sezon - powiedział Caprara po oficjalnym objęciu nowego stanowiska.

Utytułowany włoski szkoleniowiec rozpoczynał karierę jako asystent Marco Bonitty w Foppapedretti Bergamo (1998-2000). W tej roli wywalczył swoje pierwsze "scudetto" i po raz pierwszy wygrał Ligę Mistrzyń. Kilka lat później triumfował w krajowych i europejskich rozgrywkach już jako pierwszy trener ekipy z Bergamo (odpowiednio w 2004 i 2005 roku). W siatkarskiej Champions League zwyciężał również w roku 2015, z tureckim Eczacibasi Stambuł.

Od 2005 do 2008 roku Caprara był selekcjonerem kobiecej reprezentacji Rosji. W roku 2006 zdobył z nią mistrzostwo świata. Później pracował też z drużynami narodowymi Grecji (2009-2011), Azerbejdżanu (2019) i Holandii (2019-2020).

Do ligi włoskiej, którą wygrywał trzykrotnie (2004, 2013, 2014) doświadczony trener wraca po czteroletniej przerwie. Jego ostatnim zespołem z Serie A było Il Bisonte Firenze (sezon 2019/2020). Wcześniej Caprara, poza wymienionymi klubami z Bergamo i Stambułu, prowadził m.in. Pomi Casalmaggiore, Rebecchi Nordmeccanica Piacenza, Asystelu MC Carnaghi Villa Cortese i Desparze Perugia.

UYBA Volley Busto Arsizio w dorobku ma jeden tytuł mistrzowski - wywalczony w 2012 roku. Trzy razy klub z Lombardii wygrywał jeden z europejskich pucharów - Puchar CEV (2010, 2012, 2019). W przeszłości jego zawodniczką była Joanna Wołosz (2013-2015), a trenerem obecny selekcjoner kadry Polski Stefano Lavarini (2019-2020).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport