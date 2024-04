Zwycięstwo Polek na Węgrzech. Wywalczyły awans na igrzyska

To druga polska osada, która już wie, że będzie mogła na przełomie lipca i sierpnia wystąpić Vaires-sur-Marne, 20 km na wschód od stolicy Francji. Pierwszą kwalifikację wywalczyła w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Belgradzie czwórka podwójna w składzie: Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski.

W regatach na Węgrzech, gdzie walczono tylko o przepustki olimpijskie w dwójkach podwójnych wagi lekkiej oraz w jedynkach, mogły startować wyłącznie kraje, które w Belgradzie wywalczyły nie więcej niż jedną kwalifikację olimpijską. W jedynkach awans uzyskiwało po troje najlepszych wioślarzy, w dwójkach podwójnych wagi lekkiej - po dwie osady, przy czym na igrzyska mogły awansować co najwyżej dwie z czterech startujących osad danej federacji i to tylko w przypadku, gdy obie odniosły zwycięstwa (to ostatnie ograniczenie dotyczy państw takich jak Polska, które uzyskały jedną kwalifikację w MŚ).

W przypadku Polski te warunki okazały się bez znaczenia, bo w finałowym wyścigu dwójek podwójnych mężczyzn Jerzy Kowalski i Daniel Gałęza zajęli trzecie miejsce - za Ukraińcami i Belgami, natomiast skiffistka Weronika Kalinowska była piąta, a na podium stanęły Białorusinka Tacjana Klimowicz, Azerka Diana Dymczenko i Ukrainka Jewhenija Dowhodko.

Już wcześniej szansę uzyskania kwalifikacji stracił Piotr Płomiński, który w sobotę zajął piąte miejsce w finale B (11. w zawodach).

Kolejną szansą na wywalczenie prawa startu w Paryżu będą finałowe interkontynentalne regaty kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach 19-21 maja w Lucernie. Każdy kraj będzie mógł w nich wystawić po jednej łodzi w każdej konkurencji, w której jeszcze nie uzyskał awansu. Do zgarnięcia będą po dwie przepustki.

