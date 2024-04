Ostatnie tygodnie, a nawet miesiące stały pod znakiem przyszłości Xaviego w roli trenera Barcelony. Tym przede wszystkim żyły media na Półwyspie Iberyjskim. Jednakże po ujawnieniu informacji, że legenda "Dumy Katalonii" będzie dalej pracować na tym stanowisku, szybko znaleziono temat zastępczy.

Jest nim Lewandowski i jego kontrakt. O tym, że Polak może przedwcześnie opuścić szeregi Barcelony spekulowano już wcześniej. Mówiło się o przenosinach do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Wydawało się to jednak mało prawdopodobne biorąc pod uwagę, że 35-letni napastnik trafił do Blaugrany dopiero w poprzednim sezonie i to jak bardzo zależało mu na tym transferze.

Oczywiście nie wszystko było w rękach Lewandowskiego. Media w Hiszpanii sugerowały, że klub może chcieć sprzedać go już po tym sezonie, ale to nadal mało realne. Polak, mimo upływu lat, jest wciąż w dobrej formie, o czym świadczy fakt, że jest zdecydowanie najlepszym strzelcem zespołu. W 33 meczach strzelił 20 goli.

W pierwszym sezonie Lewandowski sięgnął po Superpuchar Króla i mistrzostwo Hiszpanii, będąc jednocześnie królem strzelców La Liga. W tym sezonie Barcelonie nie uda się sięgnąć po żadne trofeum, ale to jeszcze bardziej motywuje obie strony do kontynuacji współpracy i chęci odegrania się w kolejnym sezonie.

"Lewandowski zawsze chce grać o najwyższe cele. Czuje niedosyt z powodu braku sięgnięcia po żadne trofeum w tym sezonie. Nadal pragnie współpracować z Xavim i ma nadzieję, że w nowym sezonie Barcelona będzie mieć skład pozwalający walczyć o najwyższe cele w każdych rozgrywkach" - pisze "Sport".

Dziennikarze ze stolicy Katalonii zaznaczają, że nie tylko Lewandowskiemu, ale również samej Barcelonie powinno zależeć na utrzymaniu Polaka w składzie.

"Jego gigantyczne doświadczenie w grze na europejskim poziomie jest nieocenione. Może okazać się zawodnikiem niezbędnym w szatni. Jest jednym z liderów zespołu, który służy radą młodszych kolegów" - zaznaczono.

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Rozegrał dotychczas 89 spotkań, w których zdobył 53 bramki i zanotował 17 asyst. Jego kontrakt jest ważny do końca sezonu 2024/2025.