Półfinał Ligi Mistrzów w jakości 4K w Polsat Box Go

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA oferowane są w jednym miejscu w pakiecie Polsat Box Go Sport, gdzie można je oglądać online na żywo i na wielu urządzeniach.

Liga Mistrzów UEFA wkracza w decydującą fazę. W dotychczasowych rozgrywkach nie brakowało emocji, niesamowitych bramek czy zwrotów akcji. Do końca rozgrywek pozostało już tylko pięć meczów, a w grze zespoły z trzech europejskich lig: hiszpańskiej (Real Madryt), niemieckiej (Bayern Monachium, Borussia Dortmund), francuskiej (Paris Saint-Germain). Niestety nie zobaczymy już Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kiwiora, których drużyny odpadły w ćwierćfinałach, ale jeden Polak wciąż szansę na podniesienie Pucharu za zwycięstwo. Jest nim Marcel Lotka, rezerwowy bramkarz Borussii Dortmund, choć niestety według fachowych portali zajmujących się analizami sportowymi, jego klub ma procentowo najmniejsze szanse na końcowy sukces w tych rozgrywkach.

Mecze półfinałowe rozegrane zostaną:

30 kwietnia oraz 8 maja: Bayern Monachium – Real Madryt (transmisje także w jakości 4K)

1 maja oraz 7 maja: Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

W serwisie Polsat Box Go na antenie Polsat Sport Premium 1 studio przedmeczowe można oglądać od godz. 19:00. Gospodarzem programu będzie Jerzy Mielewski, a zaproszeni goście to: Przemysław Łagożny, Piotr Urban, Roman Kołtoń oraz Tomasz Hajto. Mecz rozpocznie się o godz. 20:50, a komentarz ze stadionu prowadzony będzie przez duet Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk. Transmisja z spotkania będzie realizowana także w jakości 4K.

Liga Mistrzów UEFA z trybem statystyk

Polsat Box Go zapewnia nowoczesną, interaktywną funkcję prezentującą dodatkowe informacje o wszystkich meczach Ligi Mistrzów UEFA udostępnianych na żywo. Nakładka w języku polskim może być aktywowana przez widza w dowolnym momencie wydarzenia i umożliwia śledzenie statsytyk i wyników poszczególnych drużyn, przegapionych goli i najważniejszych zdarzeń w meczu, informacji o zawodniku oraz drużynie.

Z interaktywnej funkcji można korzystać w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na stronie polsatboxgo.pl (w przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, w wersji aktualnej lub dwóch poprzednich) oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android (w wersji 9 lub wyższej).

Nowoczesne technologie w studio Ligi Mistrzów UEFA. Analiza meczu na najwyższym poziomie

Trwający sezon Ligi Mistrzów to nie tylko piłkarskie emocje, ale także najnowsze technologie w studio Polsat Sport Premium. Już od pierwszej kolejki nasi eksperci omawiają i analizują poszczególne spotkania najlepszych drużyn Starego Kontynentu. Wspomaga ich w tym system interaktywnej analizy taktycznej meczów, który umożliwia jeszcze lepsze zrozumienie wszystkich niuansów i strategii stosowanych przez poszczególne kluby.

22 kanały sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium z m.in. Ligą Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

