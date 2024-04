Dramatyczne doniesienia w sprawie Stenzel! Alarm w kadrze. Gigantyczny problem!

Maria Stenzel trafiła do szpitala po tym jak okazało się, że konieczne jest przeprowadzenie operacji wyrostka robaczkowego. Kłopoty zdrowotne libero reprezentacji Polski oznaczają duży ból głowy dla selekcjonera kadry Stefano Lavariniego. Tym bardziej, że 26-latka najprawdopodobniej będzie długo pauzować!

Stenzel jest już po zabiegu spowodowanym ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, ale przed nią długa rehabilitacja. Wykluczony jest jej udział w najbliższych turniejach Ligi Narodów, a pod dużym znakiem zapytana pozostaje jej gra na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Absencja Stenzel byłaby dramatem nie tylko dla samej zawodniczki, ale również dla całej kadry.

Do rozpoczęcia zmagań w Paryżu zostały jeszcze niespełna trzy miesiące. Według najnowszych doniesień Stenzel będzie pauzować co najmniej miesiąc, ale pytanie, czy po tak długiej przerwie będzie w stanie szybko wrócić do formy na igrzyska?

Być może podstawowa libero naszej kadry zdąży wrócić do reprezentacji na trzeci turniej Ligi Narodów, który zaplanowany został na 11-16 czerwca. Mało prawdopodobne jednak, aby czołowa postać polskiej kadry była w stanie od razu rywalizować na najwyższym poziomie.

To o tyle problem, że właśnie zmagania VNL mają służyć w tym roku jako etap przygotowań do igrzysk. Nie ukrywa tego sam selekcjoner żeńskiej reprezentacji Stefano Lavarini. Brak Stenzel oznacza, że włoski szkoleniowiec musi skorzystać z usług innych zawodniczek. W tym gronie są Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak oraz Paulina Maj-Erwardt.