Gospodarze teoretycznie mają jeszcze matematyczne szanse na mistrzostwo, ale w rzeczywistości grają o bycie najwyżej plasującym się zespołem z Katalonii. Strata do Realu Madryt wynosi 14 punktów, więc nawet w przypadku wygranej jej nadrobienie jest niemalże nierealne. Z drugiej strony Katalończycy mają 12 punktów przewagi nad piątym Athletikiem Bilbao, więc wypadnięcie poza miejsca premiowane Ligą Mistrzów też raczej im nie grozi.

ZOBACZ TAKŻE: Manchester City wygrał i nadal ma wszystko w swoich rękach

Powoduje to, że Barcelona ma jeden cel i jednego rywala, Gironę. Girona to klub należący do City Football Group, sieci klubów piłkarskich z całego świata podległych Manchesterowi City. Ekipa Michela Sancheza jest stosunkowo nową siłą w Hiszpanii, po raz pierwszy zagrali w najwyższej klasie rozgrywkowej w 2017 roku. Ten sezon należał jednak do nich, przez bardzo długi okres wywiązywali się z dotrzymywania kroku "królewskim" znacznie lepiej niż Barcelona i dopiero na finiszu katalońskie zespoły zrównały się punktami.

Sytuacja Valencii jest znacznie mniej komfortowa, bo grają więcej niż tylko honor. "Los Ches" zajmują ósmą lokatę w ligowej tabeli i muszą wygrywać, by zagrać w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Do ugrania jest nawet szóste miejsce, do którego tracą raptem cztery punkty (a jeśli wygrają w poniedziałek, to nawet jeden), premiowane grą w Lidze Europy.

Ekipa z Estadio Mestalla jest znana w Hiszpanii z niesamowitej zdolności grania z czołówką. Nie inaczej jest w tym sezonie, w lidze zdołali zremisować zarówno z Barceloną, jak i Realem (chociaż okoliczności tego drugiego spotkania były bardzo kontrowersyjne), czy wygrać z Atletico.

Czy gospodarze wygrają i zbliżą się do udowodnienia, że nawet w słabszym sezonie są drugą siłą w Hiszpanii? A może goście znowu postawią się wielkiemu rywalowi i postawią jakże ważny krok w kierunku gry w Europie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Valencia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport