Oficjalnie! Słynny trener rozstał się z klubem PlusLigi

Javier Weber pracę w stolicy Warmii i Mazur rozpoczął pod koniec 2021 roku. Początki były ciężkie, bowiem argentyński szkoleniowiec doznał dwóch porażek z rzędu. Później było już coraz lepiej i Weber razem z drużyną, zakończyli sezon na szóstym miejscu. W marcu 2022 roku trener podpisał nowy, dwuletni kontrakt z Indykpolem AZS.

Kolejne dwa sezony to wiele wspaniałych zwycięstw, m.in. z drużynami wyżej notowanymi w ligowej tabeli, lecz także bolesne porażki, które długo tkwiły w głowach sztabu szkoleniowego oraz olsztyńskich kibiców. W pamięci zostaną m.in. konfrontacje w fazie play-off z PGE Skrą Bełchatów (2022) czy Aluron CMC Wartą Zawiercie (2023).

Dwa ostatnie sezony PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn zakończył na ósmym miejscu. Podczas ponad dwóch lat spędzonych w Kortowie, Weber prowadził ekipę ze stolicy Warmii i Mazur w 90 spotkaniach, a jego bilans to 44 zwycięstwa oraz 46 porażek.

Dwumecz z PSG Stalą Nysa na zakończenie sezonu 2023/24 był ostatnim, w którym Javier Weber poprowadził Indykpol AZS. Po dwóch i pół sezonach, argentyński szkoleniowiec żegna się z Olsztynem.

– Chciałbym podziękować wszystkim, z którymi współpracowałem, podczas mojego pobytu w Olsztynie. Przeżyłem tutaj wiele wspaniałych chwil. Czuję smutek, że nasza przygoda dobiega końca, lecz jesteśmy profesjonalistami i sam podjąłem taką, a nie inną decyzję. Nie mówię „żegnaj”, tylko do zobaczenia. Choć nasze drogi się rozchodzą, to Olsztyn, jak i Indykpol AZS, zostaną w moim sercu na sto procent – powiedział Javier Weber.

– Gra w nowej Hali Urania to było coś niesamowitego. Byłem tutaj 20 lat temu, podczas jednego z meczów w europejskich pucharach i cieszę się, że mogłem poprowadzić drużynę w pierwszym meczu, w nowym obiekcie. Kibice są drużyny wielkim wsparciem, zwłaszcza w trudnych momentach. To dzięki Waszemu wsparciu wygraliśmy ostatni mecz w fazie zasadniczej i awansowaliśmy do fazy play-off. Dziękuję Wam za wszystko! – dodał.

– Chciałbym podziękować trenerowi Javierowi, za dwa i pół roku wspólnej pracy. Z Javierem Weberem trzykrotnie awansowaliśmy do najlepszej ósemki w PlusLidze, a dwa razy byliśmy blisko awansu do czwórki – najpierw rywalizacja z zespołem z Bełchatowa, a rok temu z ekipą z Zawiercia. Niestety kontuzje także pokrzyżowały nam te plany. Myślę, ze większość zawodników wykonała duży postęp podczas gry w Olsztynie – chociażby Szymon Jakubiszak, który otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. W trakcie sezonu złożyliśmy Javierowi propozycję nowego kontraktu. Ostatecznie zdecydował on się na wyjazd do Japonii. Szanuję ten wybór i chciałbym życzyć Trenerowi sukcesów sportowych, jak i w życiu osobistym – powiedział Tomasz Jankowski, Prezesa Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA w Olsztynie.