Królowie bloku! Siatkarze, którzy zapisali się w historii PlusLigi

Norbert Huber to jeden z największych bohaterów minionego sezonu PlusLigi. Środkowy Jastrzębskiego Węgla wywalczył ze swą drużyną mistrzostwo Polski, ale też pobił rekord punktowych bloków w jednym sezonie siatkarskiej ekstraklasy i wygrał ranking blokujących PlusLigi. Kto przed nim zajmował pierwsze miejsce w tym zestawieniu? Najlepiej blokujący siatkarze poszczególnych sezonów PlusLigi w załączonej galerii zdjęć.

Norbert Huber przed rozpoczęciem sezonu trafił z Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle do Jastrzębskiego Węgla. To był hit transferowy w PlusLidze, a kolejne miesiące gry środkowego potwierdzały, że jastrzębianie zrobili kapitalny ruch, ściągając do siebie tego zawodnika.

25-letni środkowy w minionym sezonie zdobył aż 149 punktów blokiem. Pobił rekord Dmytro Paszyckiego, który w sezonie 2014/15 zanotował 116 punktowych bloków. Huber decydowanie wygrał ranking najlepiej blokujących siatkarzy PlusLigi w rozgrywkach 2024/25. Drugi w tej klasyfikacji Szymon Jakubiszak wywalczył "zaledwie" 78 punktów.

Zwycięzcy rankingu najlepiej blokujących siatkarzy w poszczególnych sezonach PLS/PlusLigi w załączonej galerii zdjęć: