Wraca po trzech latach. Nowy atakujący w znanym włoskim klubie

28-letni zawodnik był już graczem Modeny w sezonie 2020/2021. Potem przeniósł się do Turcji (Spor Toto Ankara), by po roku wrócić do Italii, do ekipy Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Ostatnio był graczem Farmitalii Catania, która w zakończonych w niedzielę rozgrywkach zajęła dwunaste, ostatnie miejsce w SuperLedze.

Mimo słabej postawy swojego zespołu (tylko dwa zwycięstwa w 22 meczach i spadek do niższej klasy rozgrywkowej), Buchegger zakończył fazę zasadniczą Serie A1 jako drugi najlepiej punktujący zawodnik tej części sezonu. Zdobył dla Farmitalii 407 punktów (4,90) i został wyprzedzony tylko przez Francuza Theo Faure'a z Cisterny (420 punktów). Sezon dokończył w Katarze, grając dla klubu Police SC.

Modena, dwunastokrotny mistrz Włoch (ostatni tytuł wywalczyła w 2016 roku), zakończyła zmagania w SuperLedze na ósmym miejscu. Trenerem zespołu w kolejnej edycji mistrzostw Włoch wciąż będzie Alberto Giuliani. Były szkoleniowiec m.in. Asseco Resovii Rzeszów i reprezentacji Słowenii objął zespół pod koniec stycznia, a już w marcu przedłużył kontrakt o dwa lata.

Zadanie, jakie stoi przed Giulianim, wydaje się być oczywiste - zbudować zespół, który wróci do ścisłej ligowej czołówki. Buchegger powinien być jendym z filarów tegeo zespołu.

Poza wymienionymi wcześniej klubami, Austriak ma za sobą występy m.in. w barwach UVC Holding Graz, Bunge Rawenna i Vero Volley Monza. W barwach ekipy z Rawenny w 2018 roku wygrał Puchar Challenge i został wybrany MVP tych rozgrywek.

GW, Polsat Sport