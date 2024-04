BJK Cup Finals: Polki zagrają z Hiszpanią w Sewilli

Finałowy turniej o BJKCup po raz pierwszy zostanie rozegrany w nowej formule play-off, zbliżonej do Davis Cup Final 8. Cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły w rankingu narodowych drużyn ITF zostały rozstawione i rozpoczną występ do 1/4 finału (w dniach 15–17 listopada). Są to broniące trofeum Kanadyjki (nr 1.), ubiegłoroczne finalistki Włoszki (2.), startujące z „dziką kartą” Czeszki (3.) i Australijki (4.).

Pozostałe osiem ekip - w tym Polska - powalczy w czterech meczach o awans do fazy ćwierćfinałów. Oprócz Biało-Czerwonych i Hiszpanek w pierwszej rundzie (w dniach 12-14 listopada) spotkają się: zespół USA (5. ITF) ze Słowacją (10.), Niemcy (8.) z Wielką Brytanią (12.) i Rumunia (11.) z Japonią (15.). Półfinały BJKC Finals 2024 zaplanowano w dniach 18–19 listopada, a zdobywczynie trofeum poznamy w środę 20 listopada.



Reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu wystąpi w gronie 12 najlepszych drużyn świata walczących o BJKCup. Zadebiutowała w finałowym turnieju w 2022 roku w Glasgow, gdzie w fazie grupowej uległa po 1:2 Amerykankom i Czeszkom (losy decydowały się w meczach deblowych). Natomiast w listopadzie w Sewilli, startując z "dziką kartą", przegrała 0:3 z późniejszymi triumfatorkami imprezy Kanadyjkami oraz z Hiszpankami 1:2. W tym roku awans wywalczyła w połowie kwietnia pokonując w Biel drużynę Szwajcarii 4:0 w meczu kwalifikacyjnym.



Drabinka BJKCup Finals 2024 w Sewilli:



Szwajcaria (nr 1.) – bye

Niemcy – Wielka Brytania

Australia (nr 4.) – bye

USA – Słowacja

Hiszpania - Polska

Czechy (nr 3.) – bye

Japonia - Rumunia

Włochy (2.) - bye

