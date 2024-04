Polska może zorganizować MŚ Elity w hokeju na lodzie!

- Dzień dobry panie prezydencie. To dla nas duży zaszczyt gościć pana w Polsce. Chciałbym zapytać o cele pańskiej wizyty w Katowicach.

- Bardzo się cieszę z przyjazdu do Polski. Myślę, że to najwyższy czas dla władz Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, by odwiedzić Polskę i odbyć ważne spotkania, ponieważ w ciągu ostatnich 4-5 lat, Polska podniosła poziom hokeja i realizuje cele ważne dla IIHF. Jako hokejowa centrala doceniamy to i jeśli coś jest dobrze robione, to naszą rolą jest przyjechać, podziękować za wykonaną pracę, zmotywować do kontynuowania tych działań i właśnie na tym polega moja wizyta.

- Polska zagra na mistrzostwach świata elity po 22 latach przerwy, co jest powodem do dużej radości dla kibiców. Jak pan ocenia szanse Polski podczas zbliżającej się imprezy w Czechach?

- Po pierwsze, jeśli jakakolwiek reprezentacja kwalifikuje się do gry w najwyższej dywizji, to dzieje się tak, ponieważ na to zasłużyła. Po drugie, nikt w świecie hokeja nie był zaskoczony waszym awansem, ponieważ od kilku lat Polacy pukali do drzwi Elity i z roku na rok byli coraz bliżej spełnienia marzenia. Występy Polaków będziemy obserwować z dużym zaciekawieniem. Powroty po latach nigdy nie są łatwe. Musisz przyzwyczaić się do nowych warunków, poradzić sobie z dodatkową presją.

Mistrzostwa w Czechach to będzie wspaniały festiwal światowego hokeja. Kibice wykupili większość biletów. Wiemy, że na miejscu będzie wielu fanów hokeja z Polski, Ostrawa zlokalizowana jest przecież blisko granicy. Wasza reprezentacja nie zagra w domu, ale będzie się czuć niemalże jak podczas występów przed własną publicznością. Również z tego powodu, będziemy z zainteresowaniem spoglądać na grę Polaków. Mimo presji, wydaje mi się, że wasza kadra jest gotowa, aby podjąć wyzwanie. Życzę im powodzenia. Oczywiście, utrzymanie się w elicie będzie wymagało zaprezentowania odpowiednich umiejętności, jakości wystarczającej do spełnienia celu. Wiem jednak, że macie argumenty, aby pozostać w najwyższej dywizji.

- Jednym z rywali Polaków podczas zmagań grupowych w Ostrawie będzie Francja. Chciałbym zapytać pana o receptę na pokonanie Trójkolorowych lub zdobycie w tym meczu jakichkolwiek punktów.

- Przede wszystkim muszę być neutralny, nie jestem przecież prezydentem francuskiej federacji hokeja od 2021 roku. To będzie bardzo ważny mecz. Wydaje mi się, że istotne będzie poradzenie sobie z presją publiczności. Wytypowanie zwycięzcy tej potyczki jest trudnym zadaniem. Pamiętam, jak kilka lat temu Polska pokonała Francję na ich terenie. Wiele osób było zaskoczonych tym faktem, ale nie ja. Uważam, że Polska ma szansę na wygraną. Niestety, nie będę mógł być na meczu. Podczas mistrzostw czeka mnie sporo podróży, pomiędzy Ostrawą i Pragą. Nie chcę typować zwycięzcy tego meczu, o wszystkim zdecyduje lód.

- Jakie warunki musiałaby spełnić Polska, aby w przyszłości zostać organizatorem mistrzostw świata Elity? To z pewnością marzenie całego środowiska hokejowego w naszym kraju.

- Uważam, że nie jest to do końca szalony pomysł. Po pierwsze Polska ma doświadczenie w organizacji dużych hokejowych imprez. Można powiedzieć, że przyzwyczailiście się do tego. Mistrzostwa dywizji IA udowodniły, że Polska potrafi stanąć na wysokości zadania. Macie do dyspozycji dobrą infrastrukturę, macie wiedzę jak w optymalny sposób przygotować imprezę. Istotny jest też fakt gry w Elicie, ponieważ podczas pobytu w Czechach, będziecie mogli zobaczyć jak wygląda organizacja mistrzostw najwyższej dywizji. Uważam jednak, że już teraz polska federacja jest na poziomie pozwalającym myśleć o sprostaniu takiemu zadaniu.

Najważniejsze będzie pozostanie w Elicie waszej drużyny narodowej. Później można zacząć myśleć o mistrzostwach w latach 2028-2029, bo jeśli mówimy o wyborze gospodarza kolejnych czempionatów, to w grę wchodzą właśnie te lata. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że Polska federacja hokejowa ma możliwości organizacji takich imprez. Macie świetnych kibiców, którzy wypełniają hale. Nie tylko podczas meczów reprezentacji, ale także podczas pojedynków o mistrzostwo Polski. Mówimy oczywiście o perspektywie 5-6 kolejnych lat, ponieważ z reguły IIHF podejmuje decyzje o przyznaniu organizacji mistrzostw na cztery lata przed planowaną datą rozpoczęcia zmagań. Jest zatem czas na przygotowania i jestem pewny, że polska federacja wykona to zadanie.

Bardzo byśmy chcieli, aby Polska pozostała w elicie. Teraz chciałbym jednak zapytać o faworytów do wygrania złotego medalu podczas mistrzostw świata w Czechach?



Wskazanie faworyta jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ w zasadzie do ostatniego momentu nie będziemy wiedzieli, jakimi składami będą dysponować czołowe reprezentacje. Obserwujemy końcówkę sezonu NHL i wielu zawodników z najlepszej ligi świata wzmocni swoje kraje tuż przed startem imprezy. Oczywiście, Kanada zawsze znajduje się w gronie drużyn celujących w złoto, do tego Finlandia, Szwecja i Czesi, którzy zagrają u siebie.

Minęło sporo czasu od kiedy reprezentacja Czech cieszyła się ze złota, ale niedawno zasmakowali oni medalu z brązu, dlatego będą chcieli kontynuować dobra passę grając przed swoją szaloną publicznością. Uważam, że będzie to otwarty turniej, bez murowanego faworyta. Trzeba też pamiętać, że niemal w każdych mistrzostwach zdarzają się niespodzianki. Rok temu w finale grali Niemcy, czego nikt się nie spodziewał. Podobnie jak tego, że Łotwa zdobędzie brąz. Zazwyczaj jednak, w końcówce rywalizacji karty rozdaje Kanada i USA. Niespodzianki się jednak zdarzają. Zobaczymy, co przyniesie turniej na czeskich taflach. Na ten moment, każda drużyna wierzy w sukces.

Kolejnym aspektem, o który chciałbym pana zapytać, jest przyszłość światowego hokeja. Naszą ukochaną dyscyplinę czekają zmiany. Ważna jednak jest też sytuacja geopolityczna, która wpływa na światowe rozgrywki.

Zdecydowanie tak. Zresztą, sytuacja geopolityczna jest jednym z ważniejszych punktów agendy mojej wizyty w Katowicach. Najpierw musieliśmy się przystosować do nowej sytuacji w trakcie pandemii, a później do zmian, jakie nastąpiły po wybuchu wojny w Ukrainie. Podobnie jak po nastaniu konfliktu w Gazie, przecież Izrael gra w niższej dywizji, dlatego było to dla nas kolejne duże wyzwanie. Każda decyzja podejmowana przez IIHF jest podyktowana bezpieczeństwem. Zawodników, sztabów, wolontariuszy. Nie chcemy uciekać od odpowiedzialności za organizację hokejowego życia na świecie, ale chcemy trzymać się z daleka od politycznej presji.

Z drugiej strony, czy było możliwe, aby zorganizować mistrzostwa w St. Petersburgu dwa lata temu? Nie! Czy było możliwe, aby Rosja zagrała na majowych mistrzostwach świata w Czechach? Nie! To oznacza, że musimy podejmować ważne decyzje i to, co się dzieje dookoła, ma na nie wpływ. Za każdym razem mamy nadzieję na to, że sytuacja polityczna się zmieni na lepsze, ale niestety, w ostatnich latach tak się nie dzieje.

Obserwuję też sytuację pomiędzy Rosyjskim Komitetem Olimpijskim i Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Zauważam tendencję zmierzającą do rozłączenia obu organizacji i pójścia swoimi drogami. W hokeju, na ten moment, do tego nie doszło. Chcę chronić naszą dyscyplinę i jestem świadomy kolejnych wyzwań. Będziemy mierzyć się z sytuacją, w której w Rosji zorganizowane zostaną Igrzyska Przyjaźni.

Jako IIHF chcemy mieć pewność, że trzymamy się naszych wartości. Kontynuować działalność bez dodatkowej presji. Nie chcemy być też dla nikogo wrogiem. Podejmujemy decyzje niezależnie od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i niezależnie od politycznej presji, co nie zawsze jest łatwe. Aktualnie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ organizujemy wspaniałe mistrzostwa świata w Czechach. Rok temu byliśmy świadkami kapitalnego wydarzenia w Finlandii i na Łotwie. Jestem pewny obranej przez nas drogi. Z pasją będę bronił i chronił hokejowe mistrzostwa świata przed wszystkim tym, co przyniosą polityczne wydarzenia.