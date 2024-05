Siatkarski rekordzista odchodzi z klubu. Zdradził, gdzie zagra

Gonzalez trafił do ekipy z południowo-wschodniej Brazylii przed sezonem 2015/2016, ale w Volei Renata/Campinas spędził tylko rok. Do klubu wrócił - po krótkiej przygodzie z Halkbankiem Ankara i Bolivar Voley - w sezonie 2018/2019. Od tamtej pory nieprzerwanie reprezentował barwy "Biało-Niebieskich", przechodząc do historii klubu jako zawodnik z największą liczbą występów dla Volei Renata/Campinas. Łącznie uzbierał ich 263.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity występ młodego talentu! Zdobył 18 punktów w jednym... secie

Ostatnim oficjalnym występem Argentyńczyka był finał brazylijskiej Superligi, przegrany 0:3 z Sesi, ale kibice będą mogli zobaczyć Gonzaleza na parkiecie jeszcze raz - w charytatywnym spotkaniu, zorganizowanym przez Mauricio Limę, dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Legendy brazylijskiej siatkówki zmierzą się w nim z obecnymi gwiazdami Superligi.

- To nie było siedem dni czy siedem miesięcy, ale aż siedem lat. Demian, poza tym, że jest znakomitym siatkarzem, jest również wspaniałym człowiekiem, który bardzo pomógł klubowi poprzez swój styl gry oraz wrodzone zdolności przywódcze. To wszystko sprawiło, że Gonzalez był jednym z najlepszych graczy, jakich mieliśmy nie tylko w Volei Renata/Campinas, ale i w całej lidze brazylijskiej - powiedział w rozmowie z TV Globo Mauricio Lima, ambasador klubu.

41-letni rozgrywający tuż po ostatnim oficjalnym spotkaniu w barwach brazylijskiej ekipy przyznał, że... nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z siatkówki. Zdradził on, że wraca do ojczyzny i - jeśli tylko pozwoli mu na to zdrowie - będzie chciał zagrać minimum jeden pełny sezon w którymś z argentyńskich klubów.

Demian Gonzalez ma w siatkarkim CV między innymi siedem mistrzostw i cztery Puchary Argentyny, dwa triumfy w Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej, mistrzostwo i Puchar Rumunii oraz brąz i srebro mistrzostw Brazylii. Z drużyną narodową był wicemistrzem Ameryki Południowej i dwukrotnym srebrnym medalistą Pucharu Panamerykańskiego.