AS Roma i Bayer Leverkusen zmierzą się ze sobą w półfinale Ligi Europy. Czy świeżo upieczeni mistrzowie Niemiec przedłużą imponującą serię meczów bez porażki? Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - Bayer Leverkusen na Polsatsport.pl.

Rzymianie z pewnością nie będą chcieli ułatwiać zadania "Aptekarzom". Drużyna prowadzona przez Daniele De Rossiego zajmuje piąte miejsce w Serie A i musi pilnować tej lokaty, gdyż daje ona prawo startu w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. W ostatniej kolejce Nicola Zalewski i spółka zremisowali 2:2 z Napoli. Do półfinału LE Roma po zwycięstwie w ćwierćfinałowym dwumeczu nad West Ham United.

ZOBACZ TAKŻE: Klub polskiego piłkarza wywalczył awans

Oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są na Bayer. Mistrz Niemiec stanie przed szansą na zapisanie na swoim koncie 47. spotkania z rzędu bez porażki. Przypomnijmy, że rekord należy do Benfiki, która w latach 60. była niepokonana w 48 kolejnych meczach. Podopieczni Xabiego Alonso rozgrywają kapitalny sezon. Sięgnęli już po mistrzostwo kraju i wciąż mogą wygrać Puchar Niemiec i Ligę Europy. Do tego sprzyja im szczęście - już kilkukrotnie w tych rozgrywkach unikali porażek za sprawą goli w doliczonym czasie gry. Tak chociażby było w zeszły weekend, kiedy to byli o krok od przegrania ligowego starcia z VfB Stuttgart. W ostatniej akcji meczu doprowadzili jednak do wyrównania.

Czy Roma będzie tym zespołem, który przerwie znakomitą passę Bayeru? Czy może "Aptekarze" po raz kolejny potwierdzą świetną formę?

Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - Bayer Leverkusen na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.