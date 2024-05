Już wiadomo, gdzie w nadchodzącym sezonie będzie występował Michał Kubiak. Były reprezentant Polski w siatkówce był m.in. łączony z powrotem do PlusLigi. W czwartek agencja menadżerska, która prowadzi karierę 36-latka, przekazała ważne wieści dotyczące jego przyszłości.

Przypomnijmy, że po latach spędzonych w Japonii w 2023 roku Kubiak zasilił szeregi Shanghai Bright. Jak się okazuje, to właśnie w tym klubie dwukrotny mistrz świata będzie kontynuował swoją przygodę z siatkówką. Polak przedłużył umowę z chińskim klubem o rok. Informację za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła agencja LZ Sport PRO, której Kubiak jest zawodnikiem.

ZOBACZ TAKŻE: Finał LM siatkarzy: Jastrzębski Węgiel – Itas Trentino. Gdzie obejrzeć?

Warto wspomnieć, iż nie jest to pierwszy pobyt w Państwie Środka. W 2018 roku przebywał na wypożyczeniu w Beijing BAIC Motor, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju. Sześć lat później w barwach drużyny z Szanghaju poprawił to osiągnięcie i wywalczył złoty medal.

Decyzja 36-latka oznacza, że nie zobaczymy go w przyszłym sezonie na boiskach PlusLigi. W ostatnim czasie pojawiały się spekulacje łączące Kubiaka z ewentualnymi przenosinami do Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Projektu Warszawa. Ostatecznie jednak Kubiak pozostanie w Azji co najmniej przez najbliższe 12 miesięcy.

Urodzony w Wałczu zawodnik to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy w XXI wieku. Wraz z reprezentacją Polski dwukrotnie sięgał po mistrzostwo świata. Do tego dołożył medale mistrzostw Europy, Pucharu Świata, Ligi Światowej i Ligi Narodów. Ponadto ma na swoim koncie tytuły mistrza Turcji, Japonii i Chin.